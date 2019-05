Trump benoemt Patrick Shanahan als minister van Defensie

De nieuwe minister van Defensie Patrick Shanahan tijdens een officiële ontvangst op het Pentagon donderdag. Beeld AFP

‘Waarnemend minister Shanahan heeft de afgelopen maanden bewezen meer dan gekwalificeerd te zijn het ministerie van Defensie te leiden, en hij zal doorgaan zijn werk uitstekend te doen’, zei woordvoerder van het Witte Huis Sarah Sanders.

De 56-jarige Shanahan was van 2017 tot 2019 al staatssecretaris van Defensie. Anders dan veel van zijn voorgangers is hij niet afkomstig uit de politiek of het leger. Shanahan heeft vrijwel zijn hele leven gewerkt in de defensie-industrie, de voorgaande dertig jaar bij Boeing. Zo’n achtergrond is niet gebruikelijk voor een Amerikaanse minister van Defensie.

De inspecteur-generaal van het Pentagon heeft onderzocht of Shanahan Boeing, zijn voormalige werkgever, oneigenlijk heeft bevoordeeld terwijl hij in functie was als staatssecretaris en waarnemend minister. In april werd de bewindsman van alle blaam gezuiverd. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd in de Senaat.