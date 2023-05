Trump belooft bij verkiezingswinst einde aan staatsburgerschap voor kinderen ongedocumenteerde migranten

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump bij de Mexicaanse grens in de staat Texas in 2021. Beeld REUTERS

De voormalige president, die momenteel campagne voert voor de Republikeinse presidentsnominatie, deed zijn meest recente belofte in een op sociale media gedeelde video. In die video legde Trump uit dat hij de maatregel via een presidentieel decreet zou invoeren. Het door Trump beloofde bevel zou ervoor zorgen dat een in de VS geboren kind voortaan alleen staatsburger wordt als ten minste één ouder een Amerikaanse burger of een verblijfsvergunning heeft, lichtte de Trump-campagne toe in een persbericht.

Een dergelijke bevel van Trump zou zeker juridisch worden aangevochten. In 2018, toen hij nog president was, beloofde Trump ook al eens om ‘birthright citizenship’ in te perken. Veel rechtsgeleerden waren toen sceptisch dat Trump de uitvoerende macht kon gebruiken om dit grondrecht terug te draaien. Trump vaardigde het bevel in kwestie tijdens zijn presidentschap nooit uit.

Trump neemt het in de strijd om de Republikeinse nominatie momenteel op tegen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Die is zeer uitgesproken anti-immigratie en uitte enkele dagen gelden kritiek op het immigratiebeleid dat Trump als president voerde. Volgens DeSantis was Trump niet consequent genoeg als het aankomt op het ontmoedigen van migratie.

Het recht op automatisch staatsburgerschap komt voort uit het veertiende amendement van de Amerikaanse Grondwet. Dat in 1868 aangenomen amendement verleende het burgerschap aan alle personen die ‘in de Verenigde Staten zijn geboren of genaturaliseerd’, inclusief mensen die vroeger tot slaaf gemaakt waren. Een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1898, in een zaak rondom een in de VS geboren kind van Chinese ouders, legde vervolgens vast dat het recht op staatsburgerschap niet afhankelijk is van de verblijfsstatus van de ouders.

Volgens critici van het immigratiebeleid in de VS is het verkrijgen van staatsburgerschap bij de geboorte een belangrijke reden voor migranten om de grens over te steken. Zij pleiten al veel langer voor het inperken van automatisch staatsburgerschap en gaan ervan uit dat een presidentieel decreet door onder meer burgerechtenorganisaties zal worden aangevochten, waarna het Hooggerechtshof zich uiteindelijk nogmaals zou moeten uitspreken over het veertiende amendement.