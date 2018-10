Trump bejubelt mishandeling Guardian-journalist, terwijl hij Khashoggi-zaak veroordeelt

Uitgerekend nu de wereld het heeft over de vermiste journalist Jamal Khashoggi, toonde Donald Trump donderdag volop bewondering voor de ‘body slam’ van Greg Gianforte. Over de Republikein die vorig jaar een journalist van The Guardian tegen de grond werkte, zei hij lovend: ‘Een goeie kerel, pittig ventje.’

President Trump komt aan in Missoula voor een verkiezingsbijeenkomst. Beeld AFP

‘Een excuus is op zijn plaats’, aldus hoofdredacteur John Mulholland van de Britse krant The Guardian, wiens verslaggever Ben Jacobs vorig jaar zomer tegen de vlakte werd gewerkt door Gianforte. Reden: de vragen van Jacobs bevielen de Republikein niet.

De ‘body slam’ is wellicht een van de duurste slams ooit. Na een rechtszaak, waarin Gianforte het boetekleed aantrok, zag hij zich gedwongen om 50 duizend dollar te storten op de rekening van een organisatie die journalisten wereldwijd beschermt.

Trump zwaaide Gianforte donderdag veel lof toe tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Montana. Met nog maar drie weken te gaan voor de Congresverkiezingen, stapt de president bijna elke dag in Air Force One om te winst voor de Democraten in november te voorkomen. Verliezen de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, en wellicht ook in de Senaat, dan staan Trumps plannen voor de komende twee jaar op het spel.

Congreslid Greg Gianforte begroet president Trump donderdag tijdens een bijeenkomst in Montana. Beeld AP

‘Worstel nooit met hem’

Voorlopig staat het Congreslid fors voor in de peilingen, zo’n 9 procent, en Trump zette hem uitgebreid in het zonnetje. ‘Worstel nooit met hem’, zei de president tegen het enthousiaste publiek. ‘Nooit. Elke kerel die zo’n body slam kan doen, is mijn vent.’ Het publiek lag in een deuk, helemaal nadat Trump de ‘body slam’ nadeed.

Trump leek zich echter niet te realiseren dat de loftuiting misplaatst was. De Khashoggi-zaak baart immers wereldwijd regeringen en burgers grote zorgen. Want hoe kan hij bondgenoot Saoedi-Arabië bekritiseren vanwege de mogelijke moord op een kritische journalist, terwijl hij tegelijkertijd een partijgenoot de hemel in prijst vanwege geweld tegen een andere journalist?

Cursus woedebeheersing

Volgens de Guardian-journalist, die de tussentijdse verkiezing voor een zetel in het Huis versloeg, pakte een boze Gianforte hem tijdens een gesprek plotseling beet en gooide hem op de grond. De Republikein ontkende aanvankelijk. De journalist zou hem bij zijn pols hebben gepakt waarna beiden op de grond vielen. Maar collega’s van de verslaggever bevestigden dat Gianforte kwaad werd, Jacobs met beide handen bij de nek greep en tegen de grond gooide.

Een dag later, nadat hij had gewonnen, bood de Republikein zijn excuses aan in zijn overwinningstoespraak. In een rechtszaak bekende hij direct schuld. Gianforte werd veroordeeld tot een werkstraf en een geldboete. Ook moest hij een cursus volgen om te leren zijn woede te beheersen.

Verbijstering

The Guardian-staf was verbijsterd toen ze donderdag de beelden van Trump zagen. ‘De president van Amerika juichte vanavond de mishandeling toe van een Amerikaanse journalist die voor The Guardian werkt’, aldus Mulholland in een verklaring.

Het was niet de eerste keer dat Trump deze week op campagne uit de bocht vloog. Op dinsdag maakte hij pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij vreemd zou zijn gegaan, uit voor ‘paardengezicht’. Opnieuw werd Trump ervan beticht vrouwen te beoordelen op hun uiterlijk. Ook sommige partijgenoten konden de opmerking niet waarderen. Zij vrezen nu dat het de Republikeinen veel stemmen gaat kosten van vrouwelijke kiezers.