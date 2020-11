Trump begint aan juridisch gevecht tegen verkiezingsuitslag

LEES OOK:

Trump gaat niet meer weg, zelfs al zou hij verliezen

Bij de verkiezingen werd duidelijk dat bijna de helft van de Amerikaanse stemmers Trump, na alles wat er is gebeurd, nog steeds de beste kandidaat vindt om het land te leiden. Iedereen die dacht dat 2016 een vergissing was, is uit die illusie verlost: Trump, of in elk geval het trumpisme, is here to stay.

Deze rechtszaken hangen president Trump boven het hoofd als hij verliest

Mocht Donald Trump het presidentschap verliezen aan Joe Biden, dan wachten hem een aantal rechtszaken die hem al jaren achtervolgen. Een van de redenen waarom hem er alles aan gelegen is te winnen.

Waarom zaten de opiniepeilers er alweer naast?

Uit bijna elke peiling bleek dat Joe Biden deze verkiezingen comfortabel zou gaan winnen. Vervolgens doet Trump het veel beter dan verwacht, en loopt het toch uit op een nek-aan-nekrace tussen de twee kandidaten. Hoe kan dat?

Geen ‘landslide’ voor Biden, maar het Witte Huis is binnen bereik

Van de vier staten waar de uitslag nog niet bekend is, lijkt Nevada naar Biden te neigen, en loopt de Democraat in Georgia en Pennsylviana in op zijn rivaal Trump. Ook in North Carolina heeft de voormalige vicepresident nog de kans om de Republikein in te halen. Maar in al deze ‘swing states’ neemt het stemmen tellen extra tijd in beslag doordat een ongekend hoog aantal kiezers zijn stem via de post had uitgebracht.

Trump heeft twee sluiproutes naar het Witte Huis, mocht hij verliezen

President Trump heeft een politieke en een juridische route als een nederlaag dreigt. Beide beginnen bij stembusfraude en eindigen bij het Hooggerechtshof.

