Trump: Als een land mij ‘dirt’ over mijn rivaal geeft, neem ik het aan – en meld ik het niet aan FBI

Daarmee beging hij volgens sommige waarnemers een hypothetisch misdrijf, aangezien Amerikaanse politici niet willens en wetens cadeautjes mogen accepteren vanuit het buitenland. Hij erkende bovendien iets wat Robert Mueller tijdens zijn twee jaar durende onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 niet heeft kunnen aantonen: dat hij best met een buitenland wil samenwerken om de verkiezingen te winnen.

Trump voelt zich kennelijk onkwetsbaar. Het Mueller-onderzoek, dat concludeerde dat de Russen Trump hebben geholpen en dat Trump zich die hulp heeft laten aanleunen, is mede door een positieve interpretatie van Trumps Justitieminister William Barr min of meer onschadelijk gemaakt. Barr zelf is inmiddels een eigen onderzoek begonnen naar de rol van de CIA en FBI die aan de wieg stonden van het Rusland-onderzoek, een manoeuvre die Trumps suggestie van een ‘heksenjacht’ versterkt. De Democraten lijken te verzanden in stroperige (en door Trump gesaboteerde) parlementaire procedures. En de Republikeinen, die staan alles toe.

Dus praatte Trump eerlijk en verlekkerd over de mogelijkheid van een nieuwe buitenlandse hulpoperatie. ‘Ik denk dat je er toch naar zou willen luisteren’, zei hij. ‘Er is niets mis met luisteren.’ Een maand geleden zei Trump in een gesprek met de Hongaarse premier Viktor Orbán nog dat hij ‘zich zeker zou houden’ aan een belofte om geen gestolen informatie van een buitenlandse mogendheid aan te nemen om een politieke rivaal te beschadigen.

Trump ziet zo’n aanbod van ‘dirt’ niet als buitenlandse bemoeienis, zei hij woensdag. ‘Het is informatie, en ik denk dat ik het zou aannemen. Als ik zou denken dat er iets mis mee was, zou ik naar de FBI stappen – alleen als ik zou denken dat er iets mis mee was.’

Maar dat is niet waarschijnlijk. Vastgoedman Trump: ‘Ik zal je vertellen, ik heb nogal wat meegemaakt in mijn leven. Ik denk niet dat ik in mijn hele leven ooit de FBI heb gebeld. In mijn hele leven. Je belt de FBI gewoon niet. Je gooit iemand uit je kantoor, je doet wat je moet doen. Het leven werkt zo niet.’

Aankomend FBI-directeur Chris Wray zei twee jaar geleden tijdens zijn benoemingshoorzitting dat politici en hun medewerkers de FBI op de hoogte moeten stellen van buitenlandse pogingen de verkiezingen te beïnvloeden. Maar Trump, die zich graag opstelt als president van law en order, heeft geen hoge pet op van zijn opsporingsdiensten. ‘De FBI-directeur heeft het mis’, zei hij woensdag.

Dubbele echo

De uitspraken van Trump vormen een dubbele echo van de verkiezingscampagne van drie jaar geleden. In juni 2016 hadden medewerkers van Trump, onder wie Donald Trump Jr., een ontmoeting met Russen die ‘dirt’ over Clinton in de aanbieding zeiden te hebben. De FBI werd niet gewaarschuwd. De ontmoeting leverde niets op, de schadelijke informatie kwam later vrij via WikiLeaks.

Ook de suggestie van Trump dat hij buitenlandse hulp zou accepteren, door veel Amerikaanse critici gezien als verkapte uitnodiging, was een echo van die zomer. In juli 2016 riep hij tijdens een toespraak de Russen op de dertigduizend verdwenen e-mails van zijn opponent Hillary Clinton te vinden (‘Russia, if you’re listening…’). Vijf uur later probeerden de hackers van de militaire inlichtingendienst GROe voor het eerst in te breken in de computers van Clintons kantoormedewerkers, schreef Mueller in zijn in april verschenen rapport.