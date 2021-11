Trump-aanhanger vraagt politiek asiel, en Belarus onthaalt hem als een held

Ongeregeldheden bij het Capitool, vlak voor de bestorming op 6 januari. Beeld REUTERS

De Belarussische staatstelevisie kondigde de reportage zondag triomfantelijk aan. Het komt niet vaak voor dat iemand uit het Westen toevlucht zoekt in Belarus, gaf de presentator toe. ‘Een curieuze geschiedenis, maar een feit’, maakte hij de kijkers lekker.

De Amerikaan, Evan Neumann uit Californië, werd in augustus door Belarussische grenswachters opgepakt, toen hij vanuit Oekraïne illegaal de grens was overgestoken. Na zijn arrestatie liet hij weten dat hij asiel hoopte te krijgen in Belarus, omdat hij in eigen land werd ‘vervolgd’ wegens deelname aan de bestorming van het Capitool op 6 januari door Trump-aanhangers.

Inderdaad blijkt er tegen Neumann een arrestatiebevel van de FBI te lopen wegens zijn rol bij de bestorming waarmee Trump-aanhangers probeerden te voorkomen dat Joe Biden definitief werd aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens de FBI zou Neumann een agent hebben geslagen en het Capitool zijn binnengedrongen.

Getrouwd, twee kinderen

Om te voorkomen dat hij in handen zou vallen van de FBI, besloot de Amerikaan, die getrouwd is en twee kinderen heeft, zijn land te ontvluchten en zijn huis in Californië te verkopen. Vanuit de VS vloog hij naar Italië, van waaruit hij via Zwitserland, Duitsland en Polen naar Oekraïne reisde.

Daar huurde hij een appartement, totdat de grond hem te heet onder de voeten werd. Volgens hem zat de Oekraïense geheime dienst SBOe achter hem aan. Puur politieke vervolging, klaagt Neumann, die ontkent dat hij en andere Trump-aanhangers geweld hebben gebruikt of het Capitool zijn binnengedrongen. ‘Toen een man een ruit insloeg en ons aanmoedigde om binnen te gaan, deed niemand dat’, beweert hij in de reportage. Volgens hem hebben de autoriteiten de hele zaak in scene gezet om de betogers weg te zetten als ‘terroristen’.

Evan Neumann op de Belarussische staatstelevisie.

Geschenk uit de hemel

Voor de Belarussische staatstelevisie komt het asielverzoek van de Amerikaan als een geschenk uit de hemel. Het bewind van Loekasjenko ligt voortdurend onder vuur vanuit het buitenland wegens het keiharde optreden tegen de oppositie sinds de frauduleus verlopen verkiezingen van vorig jaar.

Neumann biedt het regime de kans om de zaak eens om te draaien: juist in de VS wordt er met de verkiezingen geknoeid. Bovendien worden de aanhangers van de verliezer, Donald Trump, wegens hun politieke opvattingen vervolgd.

Ook Ashli Babbitt, de vrouw die door een agent werd doodgeschoten tijdens de bestorming van het Capitool, wordt in de Belarussische staatsmedia als een heldin vereerd. Volgens de staatstelevisie is de ‘ijskoude moord’ op haar een ‘bewijs van de politieke crisis’ in de VS. ‘Zij kwam op voor de democratie en eerlijke verkiezingen, maar kreeg een dodelijke kogel van een ‘dappere’ bewaker van de orde.’