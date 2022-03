Trump-aanhanger die Capitool bestormde krijgt politiek asiel van Belarus

De Amerikaanse Trump-aanhanger Evan Neumann heeft politiek asiel gekregen van Belarus. Beeld -

‘U staat nu onder de volledige bescherming van van de republiek van Belarus’, zegt een ambtenaar in een video die door de Belarussische staatsmedia is vrijgeven, nadat Evan Neumann (49) voor de camera een document heeft getekend. Neumann mag voor onbepaalde tijd in Belarus blijven. De Amerikaan zegt dat hij dankbaar is, en noemt het ‘bitterzoet, zoals het eten van cranberries’. ‘Ik ben tegelijkertijd erg blij en erg verdrietig.’

Er loopt inderdaad een arrestatiebevel van de FBI tegen Neumann, omdat hij heeft deelgenomen aan de bestorming, twee agenten zou hebben geslagen, en het Capitool zou zijn binnengedrongen. Trump-aanhangers probeerden die dag te voorkomen dat Joe Biden definitief zou worden aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen. Neumann ontkent dat hij en andere Trump-aanhangers geweld hebben gebruikt of het Capitool zijn binnengedrongen.

Getrouwd met twee kinderen

Om te voorkomen dat hij zou worden opgepakt, besloot Neumann, die is getrouwd en twee kinderen heeft, een maand na de bestorming zijn huis in Californië te verkopen en zijn land te ontvluchten. Vanuit de VS vloog hij naar Italië, van waaruit hij via Zwitserland, Duitsland en Polen naar Oekraïne reisde. Nadat hij daar een appartement had gehuurd, kreeg hij echter het gevoel dat de Oekraïense geheime dienst achter hem aan zat, en stak hij illegaal de grens met Belarus over, waar hij door grenswachters werd opgepakt.

‘Hij vreesde in Oekraïne voor zijn leven en zijn gezondheid, en besloot naar een veilig land te vluchten’, vertelt de ambtenaar in de video. ‘Hij pakte een kleine rugzak met een kaart en wat persoonlijke spullen, en vertrok. Toen hij was opgepakt, legde hij direct uit waarom hij de grens was overgestoken, en vroeg asiel aan.’

‘Belarus is een erg fijn land’, zegt Neumann in de video. ‘Ik voel me hier veilig, zeker vergeleken met mijn landgenoten in Amerika.’

Harde hand

Belarus wordt al sinds 1994 met harde hand geregeerd door Alexander Loekasjenko, die in 2020 keihard optrad tegen de oppositie die in opstand kwam na frauduleus verlopen verkiezingen. Indertijd hielp de Russische president Vladimir Poetin om de opstand tegen Loekasjenko neer te slaan. In ruil daarvoor heeft hij zijn land uitgeleend als springplank voor de Russische troepen die vier weken geleden vanuit Belarus het noorden van Oekraïne binnenvielen. Loekasjenko wordt nu door Poetin onder druk gezet ook troepen naar Oekraïne te sturen - iets waar de bevolking helemaal niet achter staat.