Trump 2020? Niet als het aan de Democraten ligt. Deze presidentskandidaten hebben zich al gemeld

Bernie Sanders

Bernie Sanders doet wederom een gooi naar de Democratische kandidatuur. Beeld AFP

Na maanden van speculatie kondigde ook senator Bernie Sanders zijn kandidatuur aan. Uit peilingen twee jaar geleden bleek dat Sanders het beter had gedaan tegen Trump als niet Hillary Clinton, maar hij de Democratische kandidaat was geweest. Sanders, maar ook oud-vicepresident Joe Biden, scoorden toentertijd veel beter dan Clinton in de overwegend Democratische staten die bij de verkiezingen uiteindelijk naar Trump gingen, zoals Wisconsin en Pennsylvania. Het tweetal was met name populair onder arbeiders, een kiezersgroep die Trump voor zich wist te winnen.

De 77-jarige Sanders kondigde aan dat hij wederom met een progressieve boodschap, gericht op de gewone Amerikaan en tegen de uitwassen van Wall Street, de campagne ingaat. ‘Onze campagne is bedoeld om een regering en een economie te creëren voor velen, niet voor een enkeling’, aldus de senator in een e-mail waarin hij zijn kandidatuur aankondigde. Lees hier meer over Sanders’ kandidatuur.

Amy Klobuchar

Amy Klobuchar. Beeld REUTERS

Haar naamsbekendheid is misschien niet zo groot, maar Amy Klobuchar is al drie termijnen op rij senator voor de staat Minnesota, en heeft daarmee bewezen stemmen te kunnen winnen in het Midwesten van de Verenigde Staten. Ze wordt beschouwd als een gematigde Democraat, die zichzelf neerzet als iemand die kan samenwerken met de Republikeinen. ‘Stop de bangmakerij en stop de haat’, zei ze tijdens de speech waarin ze haar kandidatuur bekendmaakte. Ze beloofde ook te investeren in groene banen en gaf aan dat ze weer in het Klimaatakkoord zou willen stappen, waar Trump zich in 2017 van afkeerde.

Tijdens haar speech vielen er dikke sneeuwvlokken uit de lucht, waarop Trump smalend twitterde: ‘Amy Klobuchar praat trots over haar strijd tegen klimaatopwarming te midden van een storm van sneeuw, ijs en vriestemperaturen.’ Ze pareerde de kritiek met de opmerking dat ze uitkijkt naar de debatten over het onderwerp. ‘En ik vraag me af hoe jouw haar het ervan afbrengt in een sneeuwstorm’, voegde ze er schertsend aan toe.

Pete Buttigieg

Pete Buttigieg. Beeld REUTERS

De openlijk homoseksuele burgemeester van South Bend (Indiana) geldt als een groot talent binnen de Democratische Partij en werd in het verleden onder meer geprezen door oud-president Barack Obama. Pete Buttigieg kondigde zijn campagne aan via een videoboodschap, waarin hij zei dat ‘we onze grootsheid niet in het verleden’ kunnen vinden. De 37-jarige politicus werd acht jaar geleden gekozen als burgemeester van South Bend en was daarmee de jongste burgervader van een Amerikaanse stad met meer dan honderdduizend inwoners. Hij is Afghanistan-veteraan en diende als luitenant in het leger.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren. Beeld AFP

Elizabeth Warren (69) is sinds 2013 senator voor Massachusetts. Zij wil zich voornamelijk richten op de Amerikaanse middenklasse en kansen creëren voor jongeren. Warren werd door Donald Trump pesterig uitgemaakt voor ‘Pocahontas’, omdat ze onterecht te koop zou lopen met haar achtergrond als inheemse Amerikaan. Hierna overwoog ze om deze afkomst te bewijzen door de resultaten van een DNA-test publiek te maken, wat leidde tot twijfels over haar geschiktheid als kandidaat.

Kamala Harris

Kamala Harris. Beeld Getty Images

Kamala Harris (54) is de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat in de race naar het Witte Huis van 2020. Ze is sinds 2017 senator voor Californië en werkte daarvoor onder meer als procureur-generaal. Ze staat vooral bekend om haar scherpe vraagstelling tijdens hooggespannen hoorzittingen, zoals die van de omstreden kandidaat voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh. Harris koos niet toevallig Martin Luther Kingdag uit om haar kandidatuur wereldkundig te maken. Die dag is symbolisch voor de in Oakland opgegroeide immigrantendochter, wier Jamaicaanse vader en Indiase moeder deel uitmaakten van de burgerrechtenbeweging.

Julian Castro

Julian Castro. Beeld EPA

Julian Castro (44), zoon van een Mexicaanse immigrant, was in 2014 minister van Volkshuisvesting onder de toenmalige president Barack Obama. Castro werd lange tijd gezien als een rijzende politieke ster: in 2016 werd hij genoemd als kandidaat voor het vice-presidentschap onder Hillary Clinton, maar die eer viel uiteindelijke Tim Kaine ten deel. Sinds de verkiezing van Trump worstelt hij met zijn rol in de Democratische partij. Castro’s stokpaardjes zijn een openbare peuterspeelzaal, ‘Medicare for all’ en hervorming van het asielsysteem.

Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard. Beeld Reuters

Tulsi Gabbard (37) is een congreslid uit Hawaii en een Irak-veteraan: twee keer diende ze daar vrijwillig. Gabbard valt niet alleen op door haar jonge leeftijd en het feit dat ze het eerste Congreslid is met een Hindoestaanse achtergrond: in het verleden werkte ze voor een lobbygroep die tegen homorechten vocht in Hawaii, waarvoor ze inmiddels haar excuses heeft aangeboden. Ook kwam Gabbard in opspraak door tijdens een reis door Syrië president Assad te ontmoeten. Gabbard is tegen militaire interventies zoals die in Syrië. In 2016 steunde ze Bernie Sanders.

Kirsten Gillibrand

Kirsten Gillibrand. Beeld AP

Kirsten Gillibrand vertegenwoordigde als Congreslid in het Huis van Afgevaardigden eerst een conservatief district. Sinds 2009 is ze senator voor New York en na de verkiezing van Trump maakte ze een progressieve draai, waarbij ze een van de belangrijkste liberale stemmen geworden. Haar economische standpunten neigen naar links-populisme. Verder staat gelijkheid voor vrouwen al lange tijd centraal in haar politieke agenda.

John Delaney

John Delaney. Beeld AP

John Delaney (52) kondigde in 2017 al aan dat hij Donald Trump wil opvolgen. Delaney zat van 2012 tot 2018 in het Huis van Afgevaardigden als vertegenwoordiger van Maryland. Hij beschrijft zichzelf als een ‘pragmatisch idealist’, die zichzelf niet wil indelen in een hokje ‘Democraat’ of ‘Republikein’. Wel heeft hij duidelijke progressieve standpunten zoals een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Delaney wordt gezien als een outsider.

Andrew Yang

Andrew Yang. Beeld Andrew Yang

De eerste ondernemer die heeft aangekondigd in de voetsporen van Donald Trump te willen treden. Andrew Yang (44) is oprichter van non-profit organisatie Venture of America en komt uit de start-upwereld. Hij is het kind van twee Taiwanese ouders. Hij waarschuwt voor werkloosheid door robots en de gevaren van kunstmatige intelligentie, problemen die hij (deels) wil ondervangen met zijn stokpaardje: een universeel basisinkomen van duizend dollar per maand voor iedere Amerikaan. Wordt gezien als een outsider.