Trudeau biedt excuses aan voor ‘brownface’ op oude feestfoto

De Canadese premier Justin Trudeau biedt zijn excuses aan voor zijn kostuum, te zien op een foto die door Time naar buiten werd gebracht. Beeld via REUTERS

Trudeau verkleedde zich voor een evenement op de privéschool met het thema Arabian Nights als het Disney-personage Aladdin. De foto werd gepubliceerd door Time en de echtheid ervan is bevestigd door de woordvoerder van de Canadese premier.

Witte gezichten zwart of bruin schminken (‘brownface’ of ‘blackface’) wordt in zowel de Verenigde Staten als Canada als racistisch gezien.

‘Ik had toen beter moeten weten, maar ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste’, zei Trudeau tegen verslaggevers in zijn campagnevliegtuig in de plaats Halifax. De liberale premier is begin deze maand aan zijn herverkiezingscampagne begonnen.

Trudeau’s uitdager Andrew Scheer, leider van de Conservatieven, heeft al laten weten dat hij de oprechtheid van de excuses van Trudeau in twijfel trekt. De premier lag eerder dit jaar onder vuur wegens een corruptieschandaal, waarbij zijn justitieminister zei dat ze werd ontslagen omdat ze weigerde een deal te sluiten met een bedrijf.