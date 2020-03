Truckstops schieten klanten te hulp: ‘Chauffeurs moeten toch ook eten’

De sluiting van de horeca treft ook de transportsector. Veel wegrestaurants zijn gesloten. Maar voor vrachtwagenchauffeurs maken ze hier en daar graag een uitzondering.

Trucker John van Zuijlen was onderweg met een zeecontainer van het Duitse Duisburg naar Rotterdam toen hij op de A67 tussen Venlo en Eindhoven ineens ontzettende zin kreeg in een broodje bal. Daar had hij geluk mee, want het restaurant van truckstop Nobis in Asten heeft een speciaal afhaalloket gemaakt voor vrachtwagenchauffeurs.

De ingang van het restaurant is afgeschermd met een plexiglazen wand. Aan een luikje mogen de chauffeurs hun bestelling doorgeven aan de serveerster. Het eten wordt binnen klaargemaakt en in een tasje overhandigd. De chauffeurs moeten het in hun cabine opeten.

Er is een ruim assortiment voorhanden, wijst serveerster Kim Heldens op het schoolbord dat voor het loket staat: broodjes, soep, warme maaltijden. De mannen zijn er blij mee, zegt ze. ‘Chauffeurs moeten toch ook eten.’

De sluiting van de horeca sinds afgelopen zondag treft ook de transportsector. Vrachtwagenchauffeurs die gewend zijn om tijdens hun verplichte rusttijden onderweg een kopje koffie en een hap eten te nuttigen, kunnen nu nergens meer terecht.

Maar truckerrestaurants hebben ook een maatschappelijke functie om chauffeurs rustgelegenheid te geven en de mogelijkheid om naar de toilet te gaan, benadrukt Ton Baden van de Federatie Wegverzorgende Horecabedrijven. Vandaar dat er een beroep is gedaan op wegrestaurants om hun faciliteiten open te houden voor vrachtwagenchauffeurs. Minister Cora van Nieuwenhuizen ondersteunde deze oproep vrijdag.

Veel wegrestaurants hebben daaraan gehoor gegeven. Bij truckstop Malden, in het Gelderse Heumen, staat vrachtwagenchauffeur Maarten Gooren rond het middaguur te wachten op zijn uitsmijter. Voor de deur staat zijn vrachtwagen, geladen met potgrond voor een klant in Gennep. ‘Ik dacht: effe een kopje koffie en wat lunchen.’ Gelukkig kan hij hier nog terecht, zegt John. ‘Ik was afgelopen week in België. Daar zit alles potdicht.’

Ze zijn maandag meteen begonnen een loket te openen voor truckers, vertelt eigenaresse Sandra van Schaeren. Aankomende chauffeurs krijgen een formulier waarop ze hun bestelling kunnen aankruisen. Die wordt per fiets bij de cabine afgeleverd. Voor de verdiensten hoeft ze het niet te doen. Normaal zit het restaurant rond lunchtijd vol, nu staat er maar een handjevol vrachtwagens op de parkeerplaats. ‘Maar we willen er zijn voor de jongens.’

... klimt met zijn net bestelde uitsmijter zijn cabine in... Beeld Marcel van den Bergh

Van Schaeren hoort veel klachten van vrachtwagenchauffeurs die onderweg zijn. Zo wordt gezegd dat er tankstations zijn die hun wc’s sluiten voor truckers. In Malden staan de toiletten altijd open, tegen betaling van 50 cent.

De chauffeurs in Asten kunnen daarover meepraten. Nobis is een waar truckerswalhalla. Er is een speciale vrachtwagenwasserette en een winkel met typische chauffeursbenodigdheden: luchtverfrissers, vaantjes en koffiezetapparaten voor in de auto.

Op de afgesloten parkeerplaats staan vrachtwagens uit Polen, Duitsland, Litouwen en Griekenland. Achter het restaurant is een sanitairgebouw met een aparte buiteningang waar chauffeurs tegen betaling kunnen douchen.

Hier is het nog goed geregeld, zegt chauffeur Peter Geerts die zich ook meldt aan het loket. Maar bij de klanten is het een ramp. Uit angst voor besmetting worden chauffeurs niet meer ontvangen met een kopje koffie en de gelegenheid om hun behoefte te doen. ‘Je mag je formulier aangeven door een luikje aan iemand met plastic handschoenen en je mag de cabine niet uit.’

Geerts hoorde van een collega die goederen had afgeleverd bij een winkel. ‘Mag ik ook even naar de wc?’ vroeg hij aan de bedrijfsleider. Nee, zei die: dat wil ik niet hebben. Dan ga ik voor mijn vrachtwagen zitten schijten, zei hij. Toen mocht het wel.’

... en geniet ervan. Gelukkig maar: ‘Ik was afgelopen week in België. Daar zit alles potdicht.’ Beeld Marcel van den Bergh

Bij vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn dat soort klachten ook binnengekomen. Chauffeurs mogen niet naar de wc, niets drinken of eten in de gebouwen waar ze laden of lossen. Ook moeten ze persoonlijke medische informatie verstrekken en wordt hun temperatuur opgemeten.

Als reactie heeft TLN een dringend beroep gedaan op iedereen om vrachtwagenchauffeurs respectvol te behandelen. ‘De onbeschofte manier waarop chauffeurs nu worden behandeld heeft weinig meer te maken met infectiepreventie.’

Overigens, benadrukt Geerts, was dat ook al aan de hand vóór de coronacrisis. ‘Het krijgt nu veel aandacht. Maar dat maken we al jaren mee. Chauffeurs worden als een hond behandeld. Als je geluk hebt, mag je gebruikmaken van een Dixie buiten. Je wilt niet weten hoe die er soms uitzien.’

Van Zuijlen heeft inmiddels zijn broodje bal ontvangen, keurig verpakt in een tasje met plastic bestek. Hij was gisteren nog in Frankrijk. ‘Daar zit nu ook alles op slot. Je kunt hoogstens een stokbroodje kaas krijgen.’ Staande in het halletje werkt hij zijn broodje bal naar binnen. Normaal spreken chauffeurs vaak met elkaar af, om wat bij te kletsen. Dat is er niet meer bij, beaamt Van Zuijlen. ‘Je wordt bijna een kluizenaar op deze manier. Ik moet nog oppassen dat ik niet afval.’