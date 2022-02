Truckersprotesten waaien over van Canada naar Europa: zo staat het ervoor in Parijs en Den Haag

Vrachtwagenchauffeurs en andere demonstranten hebben zich verzameld bij de ingang van het Binnenhof tijdens een protestactie tegen de coronamaatregelen. Beeld Freek van den Bergh

Maud Effting in Den Haag: ‘Niemand gelooft dat de maatregelen binnenkort worden opgeheven’

‘Er stond hier net ruim een kilometer aan vrachtwagens, trekkers en auto’s vanaf de ingang van het Binnenhof. Agenten liepen rustig rond, ze spraken met de eigenaars van de voertuigen en sommeerden ze om weg te rijden. Vanaf half vier, vier uur zouden ze auto’s gaan wegslepen. Rond die tijd begon het hier aardig uit te dunnen.

‘Sommige demonstranten zeiden: wij gaan hier niet weg, ze moeten ons maar wegslepen. Ik ben mensen tegengekomen die eten en drinken hebben meegenomen. Die zeggen dat ze hier wel een week kunnen staan. Maar ook zij vertrekken en gaan, in elk geval deels, naar het stadion van ADO Den Haag of naar het Malieveld. Sommige demonstranten willen daar blijven slapen, maar het is nog heel onduidelijk hoe het verder gaat.

‘Er zijn hier opvallend veel Friezen, met de slogan leaver dea as slaef: liever dood dan slaaf. Die zijn vanochtend om half drie opgestaan en in een grote kolonne hierheen gereden. Je ziet hier veel vlaggen, Nederlandse en Friese. Blijkbaar leeft het gevoel dat hun vrijheid is afgenomen in Friesland sterk.

‘Daar zegt iedereen dit te doen voor hun vrijheid. Ze willen niet meer beperkt worden door QR-codes en zien ondernemers failliet gaan en kinderen onder de maatregelen lijden. Wanneer ik ze voorhoud dat de maatregelen binnenkort toch worden opgeheven, gelooft niemand dat nog, omdat ze al zo vaak teleurgesteld zijn.

‘Er staat hier onder meer een truck volgeplakt met ‘wanted’-posters van politici, alsof het criminelen zijn, met teksten over vaccindoden die in de EU zouden zijn gevallen. Die vrachtwagen ziet er grimmig uit. ‘Media = schuldig’, staat er ook op.

‘Toch willen de meeste mensen me wel te woord staan. Ik sprak net een aantal boeren uit Friesland aan, die wilden eerst niks zeggen. ‘Wij zijn niet van de mainstream media’, zeiden ze. Maar na een tijdje begonnen ze toch te praten, omdat het hen zo hoog zit. Veel mensen hier zeggen dat ze gewoon gehoord willen worden.’

Eline Huisman in Parijs: ‘De autoriteiten vrezen een wederopstanding van de gelehesjesbeweging’

‘Ik zit nu naast de peripherique, de ringweg van Parijs, waar vanmorgen 450 voertuigen zijn tegengehouden die op weg waren naar het centrum. Vanuit verschillende hoeken van Frankrijk zijn konvooien onderweg naar Parijs, die hebben de nacht doorgebracht op parkeerplaatsen buiten de stad. Maar behalve dat er hier veel politie is, is het nu rustig.

‘Het protest is wel geïnspireerd op dat in Canada, maar het is niet per se een truckersprotest: je ziet allerlei voertuigen, van campers tot motoren. Dat heeft ermee te maken dat de meeste vrachtwagenchauffeurs geen eigenaar zijn van hun wagen, in tegenstelling tot in Canada, en de vakbonden zich niet bij deze protesten hebben aangesloten.

Beeld REUTERS

‘De bedoeling was dat ze het verkeer in Parijs dit weekend zouden platleggen. Het is onduidelijk hoe het gaat aflopen. De politie heeft de Champs-Élysées inmiddels afgezet en een groep demonstranten met traangas onthaald.

‘Op de Champs-Élysées is ongelooflijk veel politie op de been, Parijs zegt meer dan 7.200 agenten in te zetten. Vanochtend zag ik daar pantserwagens en van die wagens met een grote schep die voertuigen weg kunnen duwen. Best een gek gezicht, want intussen stonden de toeristen rijendik bij de Arc de Triomphe, het is hier heerlijk zonnig. De laatste keer dat die pantserwagens in de stad rondreden, was tijdens de gelehesjesprotesten.

‘De autoriteiten vrezen een wederopstanding van de gelehesjesbeweging. Die protesten waren haast traumatiserend. Zowel door de politie als door demonstranten is veel geweld gebruikt en in de binnenstad van Parijs zijn echt verwoestingen aangericht. Eigenlijk zijn die protesten pas uitgedoofd toen de eerste lockdown in ging, maar er is nooit echt een vredige oplossing gevonden.

‘Je ziet dan ook dat de thema’s van de gelehesjesbeweging zich nu mengen met de protesten tegen de coronamaatregelen, waar het nu voornamelijk om draait. Gisteravond is door een deel van de initiatiefnemers een open brief gepubliceerd met wat ze willen. Ze ageren daarin vooral tegen coronarestricties als het vaccinatiepaspoort. ‘Maar er spelen veel meer frustraties: het leven wordt steeds duurder, de energie- en brandstofprijzen stijgen, dat houdt veel Fransen enorm bezig.

‘In de binnenstad sprak ik mensen die de demonstranten wilden verwelkomen. Die zijn tegen de regering-Macron, vinden dat de ongelijkheid groot is en hebben het idee dat ze zich moeten verzetten tegen een almachtige staat. Er komt zoveel samen dat het moeilijk is om een profiel te schetsen van de gemiddelde demonstrant hier.’