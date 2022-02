Truckersprotest in Canada loopt uit de hand, burgemeester van Ottawa roept noodtoestand uit

Demonstranten in het centrum van de Canadese hoofdstad Ottawa, op zondag. Ze veroorzaken zo veel overlast dat de noodtoestand is uitgeroepen. Beeld REUTERS

Het centrum van Ottawa is al sinds 5 februari nauwelijks bereikbaar doordat zeker vijfhonderd vrachtwagens de straten rond het Canadese parlement blokkeren. Dit zelfverklaarde ‘vrijheidskonvooi’ begon als een beweging van vrachtwagenchauffeurs die het niet eens waren met een vaccinatieverplichting na terugkomst van een rit naar de Verenigde Staten. Gaandeweg groeide dat uit tot een breder protest tegen premier Trudeau in het algemeen en zijn coronabeleid in het bijzonder.

Dat protest veroorzaakt volgens burgemeester Jim Watson van Ottawa inmiddels zoveel overlast dat hij het zondag omschreef als ‘de meest serieuze noodsituatie ooit in onze stad’. Tegen radiostation CFRA zei hij dat de situatie ‘volledig uit de hand loopt’, temeer doordat de demonstranten zich steeds onverantwoordelijker gedragen. Ze steken vuurwerk af, laten sirenes loeien en claxonneren urenlang.

Het verkeer ligt vrijwel volledig plat, voor bedrijven in het centrum is het onmogelijk geworden hun restaurants en winkels te bevoorraden en veel inwoners zijn bang voor de truckers, die zich volgens getuigenissen veelal racistisch en vrouwonvriendelijk gedragen.

650 telefoontjes

Zo kwamen er tot zondagavond 650 telefoontjes bij de politie binnen over crimineel- en/of wangedrag van de vrachtwagenchauffeurs. Naast uitingen van openlijk racisme, zoals chauffeurs die rondparaderen met hakenkruisvlaggen, zeggen meerdere inwoners slachtoffer te zijn geworden van dreigementen, bijvoorbeeld omdat ze zwart zijn, transgender of een mondmasker droegen terwijl ze langs de vrachtwagenchauffeurs liepen.

Er lopen inmiddels 97 strafrechtelijke onderzoeken. Elf van die onderzoeken gaan over haatmisdrijven. In totaal zijn er zeven demonstranten gearresteerd, onder meer vanwege illegaal wapenbezit en het uiten van serieuze dreigementen via social media.

Via de zondag uitgeroepen noodsituatie geeft burgemeester Watson de autoriteiten in zijn stad nog meer bevoegdheden om tegen de truckers op te treden, bijvoorbeeld door ook mensen te kunnen arresteren die voedsel, wc-papier en benzine aan de truckers bezorgen.

6,7 miljoen euro financiële steun

Volgens de politie wordt hun werk bemoeilijkt doordat de truckers zoveel financiële steun ontvangen dat ze hun protest wekenlang kunnen voortzetten. Dat geld komt vooral vanuit het buitenland. Vooral nadat oud-president Trump had gezegd dat de betogers in Ottawa meer deden om ‘onwettelijke verplichtingen’ en ‘Amerikaanse vrijheden’ te verdedigen dan president Biden en andere Amerikaanse leiders, nam de financiële steun zienderogen toe. Via crowdfundingwebsite GoFundMe werd de afgelopen dagen bijna 6,7 miljoen euro gestort om de protestacties in leven te kunnen houden.

Toen vorige week bleek dat de protesten veelal gewelddadig verliepen, besloot GoFundMe die donaties niet langer uit te keren. De website GiveSendGo liet daarop weten dat via hun platform nog wel kan worden gestort. GiveSendGo is een christelijk crowdfundplatform waarop eerder inzamelingsacties werden georganiseerd voor de extreemrechtse Proud Boys. Sinds zondagochtend werd via die website ruim 2 miljoen euro opgehaald voor de truckers.

Hoewel de protesten veel overlast veroorzaken, is de groep demonstranten relatief klein. Eerder al sprak de Canadese premier Justin Trudeau over een ‘zeer verontrustende, kleine, maar zeer luidruchtige minderheid’. Uit vrijwel alle opiniepeilingen blijkt dat een brede meerderheid van de Canadezen het coronabeleid van Trudeau steunt. Van de Canadezen is 77 procent volledig gevaccineerd en voor vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de grens tussen Canada en de Verenigde Staten passeren, ligt dat percentage zelfs op 90 procent.