Trouwstoetmepper werd ‘verhoord’ op de luchtplaats, klaagt advocaat

Op videobeelden is te zien hoe de agent wordt neergeslagen. Beeld Opsporing Verzocht

De 26-jarige ‘trouwstoetmepper’ die vorige zomer een agent knock-out sloeg in Rotterdam, is na zijn eerste verhoor op de luchtplaats ‘ondervraagd’ door verbalisanten die deden alsof ze zelf ook net waren aangehouden. Dat bleek maandag tijdens een pro forma-zitting in Rotterdam.

Shahid B. beriep zich na zijn arrestatie in oktober op zijn zwijgrecht. Tijdens een rookpauze werd hij op de luchtplaats aangesproken door ‘Marokkaanse verbalisanten’, aldus zijn advocaat. ‘Ze hebben hem hemd van het lijf gevraagd. Cliënt heeft uitlatingen gedaan. Hij voelde zich in het nauw gedreven, hij voelde zich gepusht. Ze bleven maar vragen, mijn cliënt is doorgaans niet zo spraakzaam. Is dit wel een vrijwillige verklaring? Misschien heeft het wel het karakter van een verpakt verhoor.’

Justitie vervolgt Shahid B. omdat hij tijdens de bruiloft van zijn zus, op vrijdag 30 augustus, een agent mishandelde. De deelnemers aan de trouwstoet waren al twee keer gewaarschuwd omdat ze zich niet aan de verkeersregels hielden – ze reden door rood, reden asociaal, toeterden onophoudelijk, passagiers hingen uit het raam en ander verkeer werd tegengehouden.

De derde keer vroeg een agent aan een van de chauffeurs om zijn rijbewijs. Omdat deze weigerde, gebruikte de agent pepperspray en deed hij de man een handboei om. Toen hij de tweede wilde omdoen werd hij in de rug aangevallen en kreeg hij een dreun. De agent ging knock-out, en de trouwstoet, inclusief de half geboeide chauffeur, vertrok met hoge snelheid.

De zaak leidde tot grote verontwaardiging, en het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde er aandacht aan. B. werd pas in oktober aangehouden, omdat alle getuigen niets wilden zeggen, of zeiden dat ze niets hadden gezien.

‘Ik ben er best pissig over, ik vind hem echt een laffe zak’, zei agent Gert Jan de Jonge afgelopen najaar tegen de regionale omroep Rijnmond. ‘En ik ben vooral verbaasd over de omstanders. Dat er niet iemand is die zegt: joh, dit kan gewoon niet. Terwijl ik heb gezien dat er werd gefilmd.’

Een maand na de arrestatie van B. werden ook de bruidegom, diens vader en de moeder van de bruid korte tijd aangehouden wegens het beïnvloeden van de getuigen. Toen B. werd aangehouden in Lopik, waar hij in een begeleid wonen-project verbleef, had hij zich onder een bed verstopt. Hij riskeert maximaal acht jaar cel en mogelijk ook strafverzwaring vanwege het aanvallen van een ambtenaar in functie.

B. zit sinds oktober in voorarrest. De rechtbank besloot maandag dat B. in elk geval nog tot de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, op 26 maart, vast moet blijven zitten. In 2012 werd hij al veroordeeld tot jeugd-tbs en anderhalf jaar cel voorwaardelijk. Zijn voorwaardelijke straf werd daarna een paar keer verlengd en hangt hem dus nog steeds boven het hoofd.

De twee opsporingsambtenaren die B. op de luchtplaats aanspraken, zijn volgens het Openbaar Ministerie niet over de schreef gegaan. Volgens zijn advocaat is dat wel het geval. ‘Dit soort methoden zijn toegestaan om een beeld te krijgen van iemands privéleven’, aldus B.’s advocaat, ‘maar niet om een bekentenis te horen.’ De rechtbank stemde in met het verzoek van de advocaat om de twee verbalisanten te laten verhoren bij de rechter-commissaris.

‘Het fenomeen toeterende trouwstoet is bekend, het leidt tot overlast’, zei de officier van justitie maandag tijdens de pro forma zitting tegen B. ‘Dat een agent tijdens het uitoefenen van zijn werk wordt aangevallen, is de druppel. Dit is echt te gek voor woorden. Het Openbaar Ministerie treedt hier hard tegen op.’

Rotterdam bindt al langer de strijd aan tegen luidruchtige trouwstoeten. Sinds dit jaar moet een stoet zich vooraf melden bij de gemeente, anders dreigt een boete van duizenden euro’s. Burgemeester Aboutaleb bepaalde eerder dat trouwstoeten bovendien niet meer in gesloten formatie mogen rijden. Ook moeten ze zich aan de verkeersregels houden en mogen er geen wegen worden afgezet of geblokkeerd.

Er doen zich wel vaker incidenten voor bij luidruchtige trouwstoeten. Afgelopen zondag deelde de politie nog veertien bekeuringen uit aan deelnemers van een stoet. Volgens de politie reden de chauffeurs door rood en vertoonden ze asociaal gedrag. In oktober raakte een gehuurde Lamborghini beschadigd bij een ongeluk in Maasdijk (gemeente Westland). De bestuurder reed met hoge snelheid richting een kruising, botste tegen een bestelauto en kwam tot stilstand tegen een paal.