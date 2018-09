Trouw: VVD lobbyde al jaren voor afschaffing dividendbelasting

Al in 2011 pleitte een interne belastingcommissie van de VVD voor afschaffing bij toenmalig staatssecretaris van Financiën en partijgenoot Frans Weekers. In 2015 herhaalde de VVD het pleidooi bij toenmalig staatssecretaris en tevens partijgenoot Eric Wiebes.

Met de stukken zijn ook memo's geopenbaard van de VVD waarin gepleit wordt voor het afschaffen van de dividendbelasting. Dat is opvallend, vindt Trouw, aangezien premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes eerder hebben gezegd zich dergelijke stukken niet te kunnen herinneren.

Het kabinet wil de heffing op winstdeling door bedrijven schrappen, wat jaarlijks zo’n 2 miljard euro zal kosten. Het was Rutte die dit plan tijdens de formatie het coalitieakkoord in manoeuvreerde, ook al stond de afschaffing niet in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Weerstand

Het voornemen leidt tot veel weerstand: een meerderheid van de Kamer is tegen en uit peilingen blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen de afschaffing van de belasting is. Maar ook internationale beleggers, economen van grote banken en vertegenwoordigers van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) hebben hun twijfels over het kabinetsvoornemen.

Maar Rutte blijft de maatregel vol vuur verdedigen. Handhaving kan er volgens hem toe leiden dat grote bedrijven zoals Shell, Unilever en Akzo Nobel Nederland de rug toekeren. Uit de vrijgegeven stukken die in handen zijn van Trouw, blijkt dat Rutte sinds zijn aantreden als premier in 2010 regelmatig contact had met Nederlandse multinationals over de dividendbelasting. Al twee maanden na zijn aantreden spreekt hij erover met olieconcern Shell.

Machtspolitiek Hoe ver reikt in Nederland de macht van één persoon? Of, preciezer geformuleerd: hoe ver reikt hier de macht van de minister-president? Het antwoord is blijkbaar: ‘ver, heel ver’. De afloop van de strijd om de dividendbelasting wijst daar in elk geval wel op.