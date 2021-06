Trouw: ‘Topambtenaren Belastingdienst en Financiën verzwegen belangrijke memo toeslagenaffaire’

Het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Beeld ANP

Het memo dateert uit 2017 en is geschreven door de toenmalig hoogste juriste van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. In het stuk wordt geconcludeerd dat ‘laakbaar’ is gehandeld bij het stopzetten van toeslagen voor kinderopvang en dat driehonderd gedupeerde ouders financieel zouden moeten worden gecompenseerd.

Die compensatie kwam er niet. Het memo werd in 2017 wel besproken, maar er gebeurde niets met de conclusies. Uit de reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat het memo in juni 2019 opnieuw aan de orde kwam tijdens crisisberaad op het ministerie van Financiën. Daarbij waren beide ambtenaren aanwezig. Ook toen volgde geen compensatie voor de getroffen ouders. Het bestaan van het memo kwam pas vorig jaar oktober aan het licht, na vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek was volgens de reconstructie aanwezig bij het gesprek in juni 2019, waar over het memo werd gesproken. In zijn verhoor onder ede voor de parlementaire ondervragingscommissie zei hij dat hij het memo ‘op geen enkele manier’ kende. Hij zou pas door de publiciteit rond de toeslagenaffaire in het najaar van 2020 hebben geweten van het bestaan ervan. ‘Ik blijf bij de verklaring zoals afgelegd tijdens de hoorzitting’, zegt hij nu tegen RTL Nieuws en Trouw.

Manon Leijten, destijds secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, zou de memo tijdens de vergadering in juni 2019 hebben ingezien, zo blijkt uit de reconstructie. Tegenover de commissie verklaarde ze dat ze zich niet kon herinneren of ze het stuk had gelezen. Ze wil nu niet ingaan op vragen en verwijst naar het ministerie.