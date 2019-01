Trouw: Terlouw (87) wordt lijstduwer voor D66 bij Europese verkiezingen

Terlouw snapt dat er een ‘bedenkelijk kantje’ aan die positie zit. ‘Stel dat ik gekozen word. Dan doe ik het niet, dat zal iedereen begrijpen. Ik ben te oud om nog naar Brussel of naar Straatsburg te gaan.’

Over het belang van het Europese parlement zegt hij in het interview: ‘Ik heb Europa altijd een warm hart toegedragen. Ik vind dat de EU zich niet met kleinigheden moet bemoeien, maar voor de grote lijn is het ontzettend belangrijk. Vroeger wist ik niet beter dan dat Europese landen oorlog voerden met elkaar, een en al oorlog de hele geschiedenis door.’

‘Nu is het ondenkbaar geworden dat landen die lid zijn van de Europese Unie de wapens tegen elkaar opnemen. Een onvoorstelbare verworvenheid. En de jeugd weet dat niet meer.’