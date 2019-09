Trouw en RTL: top Belastingdienst keurde illegale fraudejacht goed

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Beeld ANP

Het gaat om zo’n driehonderd ouders van wie de kinderopvangtoeslag werd stopgezet omdat hun Eindhovense gastouderbureau werd verdacht van fraude. Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie, maar de betrokken gezinnen moesten soms tot tienduizenden euro’s terugstorten. Velen raakten daardoor in grote problemen. Later bleek dat meer dan de helft van de ouders wél recht had op toeslagen. Sindsdien streden zij jarenlang vergeefs om rechtzetting van de fout.

Hoogste niveau

Volgens Trouw en RTL Nieuws, gaf de leiding van de Belastingdienst tot op het hoogste niveau ruim baan aan een speciaal team dat zonder degelijk onderzoek de toeslagen onwettig stopzette. In dat Managementteam Fraude zaten toentertijd ‘alle belangrijke sleutelspelers’: de algemeen directeur van de Belastingdienst, de directeur van de Fiod en de directeur van de afdeling Toeslagen. Documenten die dit aantonen, liggen inmiddels op het bureau van Staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Het is niet duidelijk of ook de toenmalige staatssecretaris, huidig minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD), door zijn ambtenaren is geïnformeerd over het illegaal handelen.