Trouw: ABN Amro bedient nog steeds omstreden diamantmiljardair

Het Panamese juridische adviesbureau Mossack Fonseca, dat naar aanleiding van onthullingen in de Panama Papers ten onder ging, wilde al sinds 2016 niet meer voor Steinmetz werken. Mossack Fonseca verdacht Steinmetz van witwassen middels 31 aan hem gelinkte bedrijven in belastingparadijzen.

Vijf van die vennootschappen houden verband met een Belgische tak van ABN Amro. In totaal staan deze garant voor een krediet van 100 miljoen dollar, dat in 2016 werd verstrekt aan het diamantbedrijf van Steinmetz.

De naam van de diamanthandelaar dook in 2015 al op in de SwissLeaks, over klanten met geheime rekeningen bij de Zwitserse tak van HSBC, een Britse bank. Bij die bank deelt Steinmetz een rekening met Dan Gertler, een andere Israëlische miljardair die wordt verdacht van omkoping en corruptie in Congo. Gertler staat sinds vorig jaar op een economische sanctielijst van de Verenigde Staten.

Steinmetz’ broer Beny is betrokken bij een omkopings- en corruptiezaak in Guinee, waar een regeringscommissie concludeerde dat hij via omkoping de rechten van een ijzerertsmijn in handen had gekregen. Hij verkocht de helft van die mijn kort daarop voor een exorbitant bedrag. Beny Steinmetz werd vorig jaar in Israël opgepakt in verband met de omkopingszaak.

Trouw schreef in 2016 al over het feit dat de broers klant zijn bij ABN Amro, maar dit ontkende de bank toen. Alleen met Daniel zou de bank zaken doen. Uit interne e-mails die de krant onlangs in handen kreeg, blijkt echter dat dit niet klopt. Ook Beny was klant bij de bank.

Na een duur intern onderzoek dat naar aanleiding van de publicaties werd opgestart, nam de bank van acht klanten afscheid. Uit interne communicatie blijkt ook dat naar Daniel Steinmetz geen extra onderzoek werd gedaan, hoewel zulk onderzoek wel gebruikelijk is bij klanten uit de diamantsector.