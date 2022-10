Tropische storm treft Filipijnen met 45 doden vlak voor Allerzielen

Een Filipijnse reddingswerker draagt zaterdag een meisje weg in de ondergelopen straten van de zuidelijke stad Zamboanga. Beeld ANP / EPA

Jaarlijks treffen rond de twintig stormen en orkanen de Aziatische eilandarchipel met 111 miljoen inwoners. De bewoners van arme dorpen in de vele kuststreken zijn veelal weerloos als ze niet op tijd zijn vertrokken. Zo raakten tientallen huizen in het dorp Kusiong in de provincie Maguindanao vrijdag bedolven onder een modderstroom, meldt persbureau AP.

Bewoners uit de stadsdelen van Manilla die aan de kust liggen – op het noordelijke eiland honderden kilometers verderop – zijn zaterdag opgeroepen te vertrekken. Zeker 117 vluchten zijn vanwege de storm niet opgestegen, waardoor 7.500 passagiers strandden.

Scholen zijn uit voorzorg in Manilla gesloten, evenals begraafplaatsen. In het katholieke land zouden normaal gesproken miljoenen dit weekend graven van familieleden hebben bezocht, vooruitlopend op de jaarlijkse gedenkdag Allerzielen, aanstaande woensdag.

In de zwaargetroffen zuidelijke provincie Maguindanao dragen reddingswerkers een slachtoffer van de tropische storm Nalgae weg. Beeld AP

Het zwaar getroffen Maguindanao is een van de vijf provincies in het zuiden, die onder autonoom islamitisch bestuur staan. Jarenlang hebben separatisten daarvoor gestreden. Hun minister van Binnenlandse Zaken, Naguib Sinarimbo, zei tegen AP over het dorp Kusiong: ‘Dit is vandaag ons ground zero. Het is getroffen door een vloed aan regenwater met modder, stenen en bomen die huizen hebben weggevaagd.’ In het dorp wonen ruwweg tachtig families, van wie zeker 11 kinderen zijn omgekomen.