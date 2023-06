Tropisch regenwoud in 2022 flink geslonken: gebied ter grootte van Nederland verwoest

Regenwoud in de Amazone direct grenzend aan een woonwijk. Beeld AFP

Dat blijkt uit cijfers van Global Forest Watch, een initiatief van het World Resources Institute (WRI) en de Amerikaanse universiteit van Maryland dat jaarlijks op basis van geavanceerde satellietdata ontbossing en ander bosverlies (bijvoorbeeld door bosbranden) in kaart brengt.

In totaal werd vorig jaar meer dan 41.000 vierkante kilometer aan primair tropisch regenwoud verwoest, 10 procent meer dan in 2021. Dit ondanks de afspraak van meer dan honderd wereldleiders op de VN-klimaattop van Glasgow in 2021 om de ontbossing voor 2030 tot staan te brengen. In 2022 ging 10.000 vierkante kilometer méér regenwoud verloren dan zou ‘mogen’ om in 2030 op nul uit te komen.

De meeste ontbossing (40 procent) vond plaats in Brazilië, het land met het meeste tropische regenwoud. 2022 was het laatste regeringsjaar van president Jair Bolsonaro, die ruim baan gaf aan de exploitatie van het Amazonegebied voor landbouw, veeteelt en mijnbouw, vaak ten koste van de inheemse bevolking. Zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva heeft beloofd een einde te maken aan de verwoesting van de Amazone.

Moratorium op kapvergunningen

Ook in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Bolivia ging vorig jaar weer veel tropisch regenwoud verloren. Iets beter gaat het in Indonesië en Maleisië, waar de ontbossing al enige jaren afneemt dankzij afspraken om het kappen van primair tropisch regenwoud en veenbossen voor palmolieplantages tegen te gaan. Zo is er in Indonesië een moratorium op nieuwe kapvergunningen voor palmolie.

Het kappen van primair tropisch regenwoud is desastreus voor zowel de biodiversiteit als het klimaat. De bossen zijn een schatkamer van planten- en diersoorten en ze beschermen tegen opwarming doordat ze enorme hoeveelheden koolstof opslaan. Door de ontbossing (kap en verbranding) in 2022 kwam 2,7 gigaton aan CO2 extra in de atmosfeer, evenveel als de jaarlijkse fossiele emissies van een land als India.

De onderzoekers betonen zich geschokt. ‘De cijfers over 2022 zijn bijzonder ontmoedigend’, aldus Francis Seymour van WRI. ‘We hadden gehoopt dat we intussen in de data wel zouden kunnen zien dat we op het gebied van bosverlies de trend hadden omgebogen.’

Doel van klimaatakkoord

Zonder het stoppen van de ontbossing kan de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit niet worden gekeerd en kan de opwarming niet meer tot 1,5 graad worden beperkt, het doel van het klimaatakkoord van Parijs. Steeds luider klinkt dan ook de roep dat rijke landen voor de bescherming van tropische regenwouden moet gaan betalen.

Wereldwijd was er vorig jaar 10 procent minder bosverlies dan het jaar ervoor. Dit was volgens het WRI vooral te danken aan een afname van het aantal grote natuurbranden in de Russische boreale wouden vergeleken met het recordjaar 2021. Niettemin ging in Siberië vooral door branden toch 43.000 vierkante kilometer bos verloren.