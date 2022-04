Troost voor Lilianne Ploumen: ze is niet de enige, ideeënarmoede alom

Lilianne Ploumen is per direct vertrokken, met een karrevracht zelfverwijt. Ze vond zichzelf niet goed genoeg in het debat en het ontbrak haar aan ideeën. Daarna werd ze overstelpt met complimenten – zoveel zelfinzicht, dat zouden er meer moeten hebben. Dat is natuurlijk wrang, als er allerwege lof uitbarst omdat je besluit ermee op te houden. Meteen daarna begon het traditionele gekwartet over mogelijke opvolgers die de sociaal-democratie weer tot bloei zouden kunnen brengen. Frans Timmermans en Marjolein Moorman hebben gisteren in de krant een eerste bod gedaan. Wat denkt u, zouden zij betere ideeën hebben?

Kijk naar de Franse presidentsverkiezingen en de politieke afgrond staart je aan. De grootste schrik bracht uiteraard de kansrijke positie waarin Marine Le Pen zich bevindt voor de tweede ronde. Begrijpelijke schrik. Le Pen moet zeker niet winnen. Strategisch niet omdat een gespleten EU het laatste is wat we op dit moment kunnen gebruiken. Moreel niet vanwege haar Poetinvoorkeur, en tactisch niet omdat we nu niet zitten te wachten op politieke experimenten. Maar Le Pen nam het zicht weg op het echte drama: de Franse socialisten, ooit de trotse partij van Mitterrand, bleven onder de 2 procent, de erfgenamen van de gaullisten haalden nog geen 5 procent. Emmanuel Macron heeft ze leeggezogen, hun beste personeel overgenomen en twee karkassen achtergelaten langs de weg.

Niet links, niet rechts

Het oude midden, in allebei de partijen het grote compromis tussen hoog en laag, op zijn Frans le rassemblement, is vernietigd. Macron heet het nieuwe midden, maar vervangt dat niet. Hij is niet populair. Volgens opiniepeiler Ifop haalt hij met een opkomst van 70 procent straks iets meer dan de helft van de stemmen. Van die helft stemt weer de helft op hem met een knijper op de neus, om Le Pen buiten de deur te houden. Dat betekent dat straks iets meer dan 17 procent van de kiezers overtuigd Macron-aanhanger is. Zijn project is Frankrijk bij de tijd brengen, als een soort D66. Ogenschijnlijk pragmatisch, doen wat er gedaan moet worden, niet links en niet rechts. Maar ‘wat er moet gebeuren’ is niet waardenvrij natuurlijk, het is in de praktijk een afspiegeling van de institutionele consensus. Dat is precies wat Macron wordt nagedragen, niet het volk regeert, maar de technocratie of de expertise. Het is ook het zwakke punt dat Le Pen kan raken. De Fransen willen koopkracht, ze willen Frans blijven, en ze hebben de pest aan de neerbuigende houding van Macron die alles beter weet.

In Nederland voltrok de implosie van het midden zich voor het CDA al bijna tien jaar geleden, voor de PvdA in 2017. Het ziet er iets minder bloederig uit dan in Frankrijk omdat wij evenredige vertegenwoordiging hebben, maar de grote lijn is dezelfde. Allebei de partijen gingen doen wat gedaan moest worden, zodat het onderscheid wegviel. Om diezelfde reden kun je wachten op de instorting van de VVD. De partij hangt op de persoon Rutte, maar is verder gezicht- en klootloos geworden. Aanpassen is het sleutelwoord. De inflatie beloopt ruim 10 procent en de Europese Centrale Bank is onmachtig iets te doen, tot openlijk verdriet van DNB-president Klaas Knot. Maar de VVD-kritiek van eertijds op de EU is verstomd. Ook het stikstofevangelie, een ambtelijk geschapen probleem dat bij de grens ophoudt, is door de VVD omarmd. Daarvoor gaat de partij bij de volgende verkiezingen boeten.

Afgehaakt Nederland

Het project van het midden, van liberalen, sociaal-democraten en christendemocraten, was de globalisering. Er zou meer contact tussen volken komen, meer handel en welvaart, meer openheid, meer democratie. De bevolkingen stribbelden tegen; de Grondwet van de EU werd tweemaal weggestemd, in Frankrijk en Nederland. Daarna werd het referendum onder bestuurders een stuk minder populair. Niet zelfbeschikking, maar expertise ging de boventoon voeren. Veelzeggend is de opkomst van de geluksstudies; als we weten wat mensen tevreden stemt, worden verkiezingen vanzelf overbodig. Grenzen gingen open, maar de koopkracht steeg nauwelijks, wel kwamen er goedkope Chinese import en meer immigratie.

De globalisering bracht vooral polarisatie en splijting tussen een bovenste helft van tevredenen en een onderste helft van ontevredenen. Stapels rapporten zijn er uitgebracht over de bekommernissen van de onderkant, van Kim Putters tot onlangs nog het verhaal over de Nederlandse periferie van René Cuperus en Josse de Voogd. Hun Atlas van afgehaakt Nederland werd een bestseller onder ambtenaren; na lezing knikt iedereen meewarig, we moeten iets doen, want die mensen kunnen niet meekomen. Maar wel op de voorwaarden van de bovenste helft, die er immers verstand van heeft. Zo trekt de PvdA als het aan Timmermans en Moorman ligt verder op met GroenLinks; als je het mij vraagt is dat meer van dezelfde topdown-politiek. Om het nog eens met de Franse gele hesjes te zeggen: jullie zorg is het einde van de wereld, die van ons het einde van de maand.

Rusland heeft de laatste illusies over de zegeningen van de globalisering verpulverd. Er is dringend behoefte aan een idee dat meer overeenstemt met de realiteit. The Economist schreef dat de afgelopen tien jaar de handel al met 5 procent is teruggelopen. Minder handel betekent meer duurte; voeg daarbij de vergrijzing, de voortgaande immigratie, de energietransitie die al tot hogere prijzen heeft geleid omdat bedrijven niet meer in traditionele brandstof durven investeren, nog los van Poetin. De achteruitgang is al begonnen. Ideeën over het management van de terugtocht, met behoud van gezamenlijkheid, zouden uit de middenpartijen moeten komen. Ik heb nog geen begin van een gedachte gezien.