Troepenmacht valt strategische havenstad Jemen binnen

Militairen van de internationale coalitie in Jemen zijn vanochtend in alle vroegte begonnen met een offensief om de Houthi-rebellen uit de havenstad Hodeida te verdrijven. Dat melden diverse media in Saoedi-Arabië. Officiële staatsmedia hebben het bericht inmiddels bevestigd.