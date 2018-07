Troepen van Assad krijgen rebellenbolwerk Deraa grotendeels in handen

Syrische burgers poseren voor een foto kort nadat Syrische overheidstroepen het dorp Ghariyah ash Shariqiyah in de provincie Deraa hebben terugveroverd op de rebellen. Foto AFP

De val van het rebellenbolwerk in het zuidwesten van Syrië is een zware klap voor de rebellen, temeer daar in Deraa zeven jaar geleden de opstand tegen het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad begon. Lange tijd was het gebied in handen van het Zuidelijk Front, een alliantie van gematigde rebellengroeperingen die steun krijgt van de Verenigde Staten.

Met steun van de Russische luchtmacht, die zware bombardementen uitvoerde op stellingen van de rebellen, wisten regeringstroepen en strijders van Hezbollah de afgelopen twee weken grote delen van de provincie in handen te krijgen. Als gevolg van het offensief zijn volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ongeveer 320 duizend mensen op de vlucht geslagen.

Vluchtelingen uit de provincie Deraa komen aan in Quneitra, Syrië. Foto REUTERS

Zestigduizend vluchtelingen

Zeker zestigduizend vluchtelingen zitten in de zinderende hitte vast bij de grens met Jordanië, omdat de Jordaanse autoriteiten weigeren hen binnen te laten ondanks verzoeken van de UNHCR. Nog eens duizenden mensen hebben hun toevlucht gezocht aan de grens met de door Israël bezette Golanhoogte. Maar ook Israël houdt de grens potdicht voor de Syrische vluchtelingen.

Activisten beschuldigden de regeringstroepen ervan dat zij genadeloze beschietingen uitvoerden op Deraa en dorpen in de omgeving, zonder rekening te houden met de burgerbevolking. ‘Ze gebruiken allerlei wapens tegen deze dorpen, inclusief vatbommen en raketten’, zei een woordvoerder van de aan de rebellen gelieerde hulporganisatie Witte Helmen.

Rook stijgt op uit het dorpje al-Harak in de provincie Deraa in Syrië, op 25 juni 2018. Foto REUTERS

Ooggetuigen aan de Jordaanse kant van de grens zagen vrijdag pantserwagens en een tank met de Russische vlag oprukken naar de grensovergang bij Nassib, die nog in handen was van de rebellen. Nassib is de belangrijkste grensovergang met Jordanië. Onder het akkoord dat vrijdag tot stand kwam na bemiddeling van de Russen krijgt Damascus weer de controle over de drukke grenspost.

Militaire tactiek

De provincie Deraa kwam in het vizier van het Syrische regeringsleger en de Russen nadat die eerder andere bolwerken van de oppositie onder de voet hadden gelopen, zoals Aleppo en Oost-Ghouta. Ze volgden daarbij dezelfde tactiek: een mengeling van zware Russische bombardementen, aanvallen van regeringstroepen en Hezbollah-strijders en onderhandelingen met plaatselijke rebellengroeperingen om die over te halen de wapens neer te leggen of te vertrekken naar andere gebieden van de oppositie.

Syrische kinderen poseren voor een foto in een krater in het dorpje Ghariyah ash Sharqiyah op 4 juli 2018. Foto AFP

Hezbollah speelde een belangrijke rol in het offensief, maar probeerde daaraan zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven uit vrees Israël te provoceren. Dat is er fel tegen dat de sjiitische militie uit Libanon, die nauwe banden heeft met Israëls aartsvijand Iran, ook vaste voet aan de grond krijgt langs dit deel van de grens.

Kennelijk om Israël tegemoet te komen hebben de Russen afgesproken dat zij zullen gaan patrouilleren in de pas veroverde gebieden. President Assad wil ook weer de volledige controle krijgen over de provincie Quneitra, langs de grens op de Golanhoogte. Ook daar zal Rusland waarschijnlijk een bemiddelende rol krijgen om te voorkomen dat de pro-Iraanse Hezbollah zich daar nestelt.