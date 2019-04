Tripoli brengt troepen in staat van paraatheid na oprukken leger van rivaliserende generaal Haftar

Een poster met daarop de Libische generaal Khalifa Haftar afgebeeld, hangt op een gebouw in Benghazi. Beeld REUTERS

Haftar, die een tegenregering steunt in het oosten van het land, gaf woensdag opdracht tot een militaire operatie ‘om de westelijke zone te zuiveren van terroristische groeperingen en huurlingen’. Op videobeelden was een colonne pantserwagens en pick-uptrucks met zware mitrailleurs erop te zien. De militaire operatie van Haftars Libische Nationale Leger (LNA) deed meteen alle alarmbellen afgaan bij de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj, die een steeds kleiner deel van Libië beheerst. Vorig jaar werd de hoofdstad nog geteisterd door bloedige gevechten tussen rivaliserende milities.

Het is niet precies duidelijk waarheen Haftars troepen op weg zijn, maar vermoed wordt dat zij zullen proberen zover mogelijk op te rukken richting Tripoli. Op die manier zou Haftar willen testen hoeveel tegenstand de regering van Serraj kan bieden. Volgens deskundigen is het de vraag of Haftars troepen sterk genoeg zijn het op te nemen tegen tegen vijandige milities die delen van de kustweg onder controle hebben.

Conferentie

De twee partijen hebben afgesproken dat zij medio deze maand zullen meedoen aan een ‘nationale conferentie’ onder hoede van de Verenigde Naties om te proberen een politieke oplossing te vinden voor de verdeeldheid in het land. Mogelijk probeert Haftar zijn positie op die bijeenkomst te versterken met het militaire spierballenvertoon. Als hij ook in het westen van Libië zijn macht vestigt, kan de regering van Serraj niet meer om hem heen. Haftar zou erop uit zijn de positie van bevelhebber van de Libische strijdkrachten te bemachtigen bij de mogelijke vorming van een regering van nationale eenheid. Daardoor zou hij feitelijk de touwtjes in handen krijgen in het land.

In de eerste maanden van dit jaar hebben Haftars troepen een grootscheeps offensief uitgevoerd waarbij zij grote delen van het zuidwesten in handen kregen, inclusief een paar van de grootste olievelden van het land. De generaal die fel tegen de opmars van de islamisten in Libië is, krijgt vooral steun van de Verenigde Arabische Emiraten en van Rusland. Moskou ziet hem net als de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi als de sterke man die als enige in staat is zijn land bijeen te houden. Rusland heeft wapens geleverd aan Haftar en traint ook militairen van diens LNA. Volgens sommige bronnen opereren er ook Russische commando’s in het land.