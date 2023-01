Triomf van jewelste voor Oekraïense orthodoxe kerk: kerstdienst in kathedraal die onder invloed stond van Moskou

Metropoliet Epiphanius spreekt de gelovigen toe Beeld ANP / EPA

De belangrijkste kathedraal van het Holenklooster in Kyiv is inzet van een religieuze strijd tussen Rusland en Oekraïne. Aan de ene kant staan orthodoxe Oekraïense parochies die zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie loyaal hebben verklaard aan de patriarch van Moskou. Aan de andere kant staan de parochies die zich sinds 2019 hebben aangesloten bij de nieuwe orthodoxe kerk van Oekraïne.

Sinds de Russische invasie zijn tal van parochies overgestapt naar de Oekraïense kerk. Maar tot afschuw van veel Oekraïners zijn duizenden andere kerkgemeenschappen niet overgestapt. Dit geldt ook voor de parochie van het Holenklooster, het belangrijkste orthodoxe klooster van Oekraïne, dat bestaat uit een ensemble van bovengrondse en ondergrondse gebedsruimtes uit de 11de tot 19de eeuw.

Een koor in klederdracht bij de kerstviering van de Oekraïense kerk in de belangrijkste kathedraal van het Holenklooster Beeld ANP / EPA

Vorige week greep de Oekraïense regering in. Enkele dagen voor kerst, dat door veel oosters-orthodoxe christenen gevierd wordt op 7 januari, maakte de regering bekend het Holenklooster over te nemen. ‘Een Oekraïens gebedshuis moet het hele Oekraïense volk dienen’, stelde cultuurminister Oleksandr Tkatsjenko.

Hij verleende meteen toestemming aan de nieuwe Oekraïense kerk om een kerstviering te houden in de kathedraal van het klooster.

Hoofd van de kerk haalt uit naar Moskou tijdens de kerkdienst

De stemming in het klooster is meteen omgeslagen. Metropoliet Epiphanius van Kyiv, het hoofd van de Oekraïense kerk, haalde zaterdag tijdens de kerstdienst uit naar Moskou. ‘De vijand heeft op verraderlijke wijze de vrede verbroken en is ons land binnengevallen, bloed vergietend, dood zaaiend en met de wil om onze staat te vernietigen’, aldus Epiphanius.

Geestelijken uit de ‘Moskouse kerk’ in Oekraïne uiten zich doorgaans neutraler over de oorlog. Ze bidden voor vrede, maar niet voor de Oekraïense overwinning. Wel namen ze na de invasie afstand van patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch Orthodoxe Kerk dat achter de oorlog staat en Poetins presidentschap omschreven heeft als ‘een wonder van God’.

Kirills naam wordt niet meer genoemd in de liturgie, zeggen de geestelijken uit de Moskouse kerk. Ze beschuldigen de Oekraïense regering van intimidatie van gelovigen en schending van het recht op vrijheid van godsdienst.

De kathedraal in het Holenklooster in Kyiv die nu is overgenomen door de Oekraïense regering Beeld ANP / EPA

De Oekraïense autoriteiten voerden de druk de afgelopen maanden al op. In november vielen agenten van de veiligheidsdienst door het hele land kerken binnen wegens verdenkingen van spionage en collaboratie met Rusland. Daarbij pakten ze meer dan dertig priesters op. Een van de opgepakte priesters vertelde het Russische leger in Boetsja welke inwoners tegen de bezetting zouden zijn, zo stelt de Oekraïense aanklager.

Ook het Holenklooster werd binnengevallen. Kort voor die inval waren er video-opnames opgedoken van gelovigen die ‘het ontwaken van moeder Rusland’ bezongen in het klooster. President Zelensky kondigde daarna aan een wet te willen invoeren om activiteiten van de Moskouse kerk te verbieden, maar die wet is er nog niet.

Vanuit Moskou probeerde patriarch Kirill de Oekraïners nog te overtuigen om een wapenstilstand in acht te nemen tijdens het orthodoxe kerstfeest. Maar van zijn invloed is weinig over: Oekraïners lieten zich niet door een Moskouse geestelijke overhalen om het Russische invasieleger op adem te laten komen.