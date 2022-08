Triodos trekt voorgenomen terugkoopregeling in en gaat extra dividend uitkeren

Het hoofdkantoor van Triodos Bank in Driebergen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het plan om voor ruim 14 miljoen euro aan certificaten terug te kopen, is volgens Triodos op ‘onvoorziene complicaties’ gestuit. In de vijf landen waar de ideële bank actief is, moet de operatie namelijk tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar dat lukt niet. De bank heeft er daarom voor gekozen om alle certificaathouders in oktober van dit jaar 1,01 euro dividend extra per certificaat uit te keren. Eerder dit jaar keerde Triodos na bekendmaking van de resultaten over 2021 al 1,80 euro dividend per certificaat uit.

De buitengewone dividenduitkering is de nieuwste wending in een voor de bank pijnlijk en ingewikkeld dossier. Triodos heeft, in lijn met zijn ideële instelling, geen aandeelhouders die meebeslissen over de koers van het bedrijf, maar certificaathouders. Zij steken geld in de bank omdat ze achter de missie staan, maar hebben geen inspraak en krijgen alleen een bescheiden rendement.

Dat systeem werkte jarenlang goed, totdat in de coronacrisis beleggers hun geld in eigen zak wilden hebben. Ook de certificaathouders van Triodos wilden van hun waardepapieren af. Normaal gesproken kunnen ze die via de bank verkopen voor een prijs die wordt bepaald door de ‘intrinsieke waarde’ van het bedrijf: alle bezittingen minus alle schulden. Maar ineens wilden zoveel certificaathouders verkopen, dat de bank financiële regels dreigde te overtreden. In zo’n geval kan Triodos de handel stilleggen, wat ook gebeurde.

Schrijnende situaties

Ruim twee jaar ligt de handel in certificaten nu al stil en kunnen de investeerders dus niet bij hun geld. Dat zorgt voor schrijnende situaties, vertelde ook Triodos-bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema eerder dit jaar aan de Volkskrant. Zoals bij een gepensioneerd echtpaar van in de 80, dat van het geld dat ze in certificaten hadden gestoken nog een paar leuke dingen wilde doen. Nu het geld vaststaat, kan dat niet.

Triodos tuigde daarom een terugkoopregeling op en zette daarvoor 14,4 miljoen euro opzij. Van de laatste handelsprijs van 84 euro per stuk, vastgesteld in januari 2021, zou een korting afgaan van 30 procent. Volgens de bank was dat ‘een faire beoordeling van de huidige economische waarde’. Maar certificaateigenaars waren vanwege de afwaardering en het grote aantal gegevens dat ze in moesten vullen om ervoor in aanmerking te komen niet blij met de regeling.

Naast het terugkoopprogramma was Triodos ook van plan om een Multilateral Trading Facility (MTF) te openen, waar certificaathouders en potentiële investeerders met elkaar kunnen handelen in certificaten. De bank was bang dat mogelijke problemen met de terugkoopregeling de geplande opening van de MTF in de eerste helft van 2023 zouden kunnen vertragen.

Bestuursvoorzitter Rijpkema zegt het jammer te vinden dat het terugkoopprogramma niet kan doorgaan, maar is blij dat het gereserveerde geld alsnog in de vorm van dividend ten goede komt aan certificaathouders. Het bankbestuur blijft zich volgens Rijpkema ‘volledig inzetten’ om de notering aan een MTF op tijd rond te krijgen, ‘zodat alle certificaathouders weer kunnen handelen’.