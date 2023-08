Triodos probeert boze beleggers (vergeefs) te paaien met interim dividend na recordwinst

Het hoofdkantoor van de Triodos Bank in Driebergen. Beeld Freek van den Bergh

Triodos boekte het eerste halfjaar een nettowinst van 35,2 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het komt neer op een marge van 5,3 procent. Per certificaat, een bijzondere vorm van aandelen, keert Triodos eind deze maand een brutobedrag van 1,25 euro uit. Een lekkere binnenkomer voor wie afgelopen woensdag voor 33 euro een certificaat heeft gekocht, en een lokkertje voor beleggers om in de komende weken nog even snel in te stappen.

Hoewel winst bij de bank nooit het belangrijkste doel is geweest, werd het de afgelopen jaren toch erg belangrijk. Dat heeft alles te maken met de handel in Triodos-certificaten die na jarenlang bevroren te zijn geweest, anderhalve maand geleden weer is opgestart. Maar de koers is laag en de handel moeizaam. De goede cijfers zouden daar verandering in moeten brengen.

Certificaten zijn een vorm van aandelen die de houder aanzienlijk minder zeggenschap bieden over het beleid van de onderneming. Triodos koos daar veertig jaar geleden voor om aandeelhouderskapitalisme buiten de deur te houden. Certificaathouders kregen altijd een zeer bescheiden rendement en de certificaten werden tegen een vaste prijs via de bank verhandeld.

Maar die handel werd stilgelegd toen na het uitbreken van de coronapandemie ineens veel meer certificaathouders hun stukken wilden verkopen dan dat er kopers waren. Dat leidde afgelopen jaren tot woedende Triodos-beleggers en een door certificaathouders verloren rechtszaak bij de Ondernemingskamer. In Spanje verloor de bank al wel een aantal individuele rechtszaken van beleggers die niet goed waren voorgelicht over de risico’s van de certificaten.

Geen oplossing

Eind juni hoopte de bank die affaires voor een belangrijk deel achter zich te laten. Toen werd de handel weer hervat via een online platform waar elke week, via een tamelijk ingewikkelde constructie, certificaten aan- en verkocht kunnen worden.

Maar voor zittende certificaathouders is dat afgelopen weken nog niet de oplossing gebleken waar zij op hoopten. Nadat de prijs bij de eerste handelsronde uitkwam op 50 euro, al 40 euro lager dan de waarde drie jaar geleden, zakte die in de daaropvolgende weken tot 22,50 euro. Om afgelopen woensdagmiddag dus op 30 euro uit te komen. Bovendien was de handel buitengewoon ‘dun’. Over de afgelopen weken is pas 1 procent van het totale aantal certificaten van eigenaar veranderd.

Daarom zijn verschillende groepen van certificaathouders afgelopen weken al in de pen geklommen. Ze trekken allemaal de conclusie dat de handel in praktijk nog altijd stil ligt. De Vereniging van Effectenbezitters stelde dat het handelsplatform grondig herzien moet worden. De Stichting Certificaathouders Triodos, die zo’n drieduizend beleggers vertegenwoordigt (die samen goed zijn voor zeker 12 procent van de certificaten), ging nog iets verder. De stichting wil dat de bank aan een plan B werkt voor wanneer de handel zo marginaal blijft als nu. Daarbij denkt de stichting aan een normale beursgang.

Het nog weer radicalere Triodos Tragedie kondigde deze week een massaclaim aan tegen de bank. Bedrijfsonderzoeker en activist Pieter Lakeman deed dat enkele weken eerder ook al namens een groep met de naam Red Triodos.

Plan niet herzien

Triodos-bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema reageert in het persbericht over de halfjaarcijfers impliciet op kritiek en vragen die hij de afgelopen weken heeft gekregen. Hij benadrukt dat er afgelopen achttien maanden veel energie en geld is gaan zitten in het herstellen van de handel via het platform. Een systeem dat hij duidelijk niet al na enkele weken weer weer wil herzien, laat staan dat hij al aan een plan B denkt. ‘We zullen de ontwikkelingen van de handel nauwgezet blijven volgen en zullen daarover ook in gesprek blijven met certificaathouders en Captin.’

Zijn belangrijkste antwoord op het stimuleren van de handel blijft vooral het verbeteren van de winstmarge, met name door lagere organisatiekosten. Als het lukt om die doelen te halen, kunnen beleggers die bij de huidige koers een certificaat kopen daarop een jaarlijkse dividenduitkering verwachten. Dat komt neer op een rendement van zo’n 9 procent. De gedachte is dat dat de koers toch wel moet opdrijven. Verder zegt Rijpkema veel energie te steken in gesprekken met potentiële grote investeerders.

‘Het is mooi dat de bank solide resultaten laat zien, maar de reactie op onze brandbrief is uiterst teleurstellend’, zegt Hugo Hurts van Stichting Certificaathouders Triodos in een reactie. ‘Er is eigenlijk gewoon op geen enkele manier gereageerd op onze zorgen. Het gaat ook gewoon om een interim-dividend dat in lijn is met de 50 procent uitkering die Triodos sowieso als doel heeft. Dus niet een extra dividend dat daar bovenop komt.’

Hurts vindt dat Triodos een groot risico neemt door vast te houden aan de ingeslagen weg ‘alsof ze denken: dit waait wel over’. ‘Wij hebben tot nu toe steeds gezegd: dat we niet voor nieuwe rechtszaken en claims zijn maar door onze zorgen zo te negeren loop je wel het risico dat wij en onze achterban toch naar een radicalere koers worden gedreven.’