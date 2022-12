Triodos Bank bij de rechter: ‘Mensen met een goed pensioen leven nu van alleen AOW’

SCTB-bestuurslid en gedupeerde Daan Greven (midden) in gesprek met advocaat Martijn van Dam (rechts), voor aanvang van de rechtszaak in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Er zijn mensen die een goed pensioen hadden opgebouwd en nu leven van alleen AOW’, zegt Jan Janssens donderdag namens de organisatie Triodostragedie in een afgeladen zaal van het Amsterdamse gerechtshof. ‘En mensen die niet bij een erfenis kunnen maar er wel belasting over moeten betalen. En er zijn zelfs mensen die een adoptieprocedure hebben moeten afkappen omdat ze het geld niet hebben om hem door te zetten.’

Janssens, groen jasje, lange witte lokken langs een kalende schedel, verwoordt de woede donderdag het krachtigst. Maar als ‘belanghebbende’ is hij eigenlijk maar een bijfiguur in de rechtszaak tussen gedupeerde certificaathouders en Triodos Bank. De hoofdrol is voor de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Die eist een onderzoek naar de besluitvorming bij de bank. Hoe kon het dat de handel in certificaten twee jaar geleden volledig vastliep? En waarom besloot het bestuur om die handel vanaf volgend jaar weer op te starten via een gesloten handelsplatform?

Door die de vastgelopen certificaathandel kunnen de leden van de stichting en andere beleggers nu al twee jaar hun stukken niet te gelde maken. En als dat volgend jaar wel kan, moeten zij waarschijnlijk een waardevermindering van tientallen procenten accepteren.

Aandeelhouder SAAT

Druk is het in de rechtszaal niet alleen met gedupeerden − veelal grijzend en met verweerde rugzakjes die verraden dat er heel wat lange afstandswandelingen zijn afgelegd. De hoeveelheid toga’s is ook indrukwekkend. Aan de ene kant de raadslieden van de stichting en de Vereniging van Effectenbezitters. Aan de andere kant zijn er dure kantoren ingehuurd door Triodos, de Raad van Commissarissen, en de Stichting Administratiekantoor Aandeelhouders Triodos (SAAT).

De situatie is dan ook niet simpel. Veertig jaar geleden werd Triodos opgericht door mensen die wilden dat er iets goeds gebeurde met hun geld. Om winstbejag niet leidend te laten zijn legden zij hun kapitaal in bij de SAAT, die als enige aandeelhouder moest toezien op de missie. In ruil voor hun geld kregen de investeerders certificaten, waarop zij jaarlijks een bescheiden rendement kregen en die zij via Triodos weer konden verkopen tegen de aankoopprijs.

Decennialang functioneerde dat systeem, maar in januari 2021 ging het mis bij het uitbreken van de coronacrisis. Ineens wilde een te groot deel van de 48 duizend certificaathouders hun stukken verkopen zonder dat er nieuwe kopers voor waren. De buffer die beschikbaar was voor in- en verkoop liep snel vol. Daarom werd de handel stilgelegd, enkele maanden later weer heel even heropend om vervolgens helemaal te sluiten.

Gesloten handelsplatform

De certificaathandel tegen een vast bedrag is niet langer houdbaar, concludeerde Triodos al snel. Daarom wil het overstappen naar een gesloten handelsplatform waarbij de prijs op basis van vraag en aanbod tot stand komt. Dat zou in de eerste helft van 2023 operationeel moeten zijn. Maar talloze praatsessies om dat besluit uit te leggen hebben niet iedereen overtuigd. Bij de Stichting Certificaathouders Triodos zijn inmiddels 2.800 ‘sympathisanten’ aangesloten.

Openheid over de manier waarop de bank heeft gekozen voor het gesloten marktplatform, was de belangrijkste eis. Maar door de stukken die er inmiddels tussen Triodos en de eisende partijen heen en weer zijn gegaan is daar nog meer bij gekomen. Er waren namelijk in in 2017 al signalen dat het systeem weleens zou kunnen vastlopen. Waarom is er niet eerder ingegrepen, wil de stichting weten. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moet er ‘lering worden getrokken’.

Gezamenlijk belang

‘Het is heel erg dat we hier als kemphanen naast elkaar zitten’, zegt Triodosbaas Jeroen Rijpkema. Maar hij heeft al heel veel openheid gegeven, vindt hij zelf. De bank moet de energie steken in de toekomst. ‘De verhalen van meneer Janssens gaan mij echt aan het hart’, benadrukt Jolande Sap, voorzitter van de SAAT. ‘Maar de stappen die we gezet hebben, waren noodzakelijk. ’

Bij die oproep sluit ook de voorzitter van Ondernemingskamer aan. Want eigenlijk hebben Triodos en de certificaathouders nu toch één gezamenlijk belang, legt hij voor. ‘Dat de handel weer wordt hervat en dat de prijs niet teveel keldert. En een onderzoek en later misschien een juridische procedure zullen zowel de liquiditeit als de prijs drukken.’ Hij hoopt dus dat de partijen kunnen ingaan op het voorstel van de SAAT − waarvan hij niet kan nalaten dat hij het ‘een rotafkorting vindt’ − om toch samen met een mediator in gesprek te gaan.

De stichting belooft het te overwegen, maar geeft het weinig kans van slagen. ‘Dan gaan wij toch maar alvast werken aan een beschikking’, zegt de voorzitter. Wanneer die komt, kan hij donderdag nog niet direct zeggen.