Trimbos-instituut: ‘Eenderde van de uitgaanders voelt zich psychisch ongezond’

In de Ziggo Dome werd afgelopen weekend een proef gedaan met een concert. Beeld ANP

Dit blijkt uit het dinsdag gepubliceerde Grote Uitgaansonderzoek van het Trimbos-instituut, waarin het uitgaansgedrag en middelengebruik van 3.765 respondenten – met name bestaande uit hoogopgeleiden tussen de 16 en 35 jaar – tijdens de coronacrisis in kaart is gebracht. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen twee tijdsperiodes: de eerste lockdown in het voorjaar (van 15 maart tot en met 1 juni) en de daaropvolgende zomer (van 1 juni tot 1 september) waarin sprake was van een versoepeling van de maatregelen.

De resultaten onderschrijven eerdere indicaties over de afname van het gebruik van partydrugs zoals xtc en amfetamine, wat vooral het gevolg is van het gebrek aan feestjes en festivals. Opvallender is de bevinding dat het aantal respondenten dat als ‘psychisch ongezond’ wordt aangemerkt flink is toegenomen: van 19,6 in de eerste periode tot 29,6 procent in de tweede periode.

Onder het motto 'De Nacht Wacht' vroegen afgelopen september tientallen nachtclubeigenaren op het Museumplein in Amsterdam aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor het nachtleven. Beeld Joris Van Gennip

De term ‘psychisch ongezond’ is ontleend aan een internationale standaard, de Mental Health Inventory, die ook door het CBS wordt gebruikt om de psychische gezondheid te meten. Uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS bleek onlangs juist dat de coronacrisis weinig invloed heeft op de mentale gesteldheid van de gemiddelde Nederlander. In 2020 was 14 procent van de 18 tot 25-jarigen psychisch ongezond, wat vergelijkbaar is met de vier jaren daarvoor.

Sociale restricties

Waarom dit percentage onder uitgaanders aanzienlijk hoger ligt, valt niet direct te verklaren, zegt Margriet van Laar, hoofd drugsmonitoring van het Trimbos-instituut. ‘Waarschijnlijk is het een combinatie van de coronacrisis, de studiedruk en sociale restricties. Deze groep jongeren is de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Voor velen was uitgaan in het weekend een uitlaatklep, maar dit is nu ook weggevallen.’

Een groot deel van de respondenten (89,3 procent) geeft aan zich geïsoleerd te voelen. ‘Zo’n zeventig procent zou hier ondersteuning bij willen’, zegt Van Laar. ‘Het gaat dan om hulp op het gebied van sociale contacten, het creëren van een dagstructuur, problemen met negatieve stemming, stress en mentale druk.’

Hoewel het middelengebruik in de coronacrisis over het algemeen is afgenomen, is er ook een groep die juist méér is gaan gebruiken. Dit geldt met name voor cannabisgebruikers: 30,2 procent geeft aan meer te zijn gaan blowen.

Tijdelijke ontspanning

Uit het onderzoek valt niet op te maken in hoeverre dit de mensen zijn op wie de coronacrisis een negatieve weerslag heeft op hun mentale gesteldheid. ‘Wel weten we dat er een kwetsbare groep is’, zegt Van Laar. ‘Dat zijn vooral degenen die niet alleen uit verveling meer zijn gaan gebruiken, maar ook om stress of depressieve gevoelens te onderdrukken. De middelen zorgen voor tijdelijke ontspanning, maar lossen de problemen niet op. Uit eerder onderzoek weten we dat dit de mensen zijn die de meeste risico op een verslaving lopen.’

Toch is het volgens Van Laar belangrijk om ook de positieve kant van de medaille te bekijken. ‘Een grote groep kan prima omgaan met middelen. En als 30 procent van de jongeren voldoet aan de criteria van psychisch ongezond, dan betekent dit nog altijd dan dit bij 70 procent niet het geval is. Jongeren zijn over het algemeen heel veerkrachtig.’