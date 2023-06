Trimbos: bron van prestatiedruk onder studenten ligt in ‘opeenstapeling van onzekerheden’

Studenten in de universiteitsbibliotheek van Maastricht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat studenten tegenwoordig veel prestatiedruk ervaren, was al bekend. In 2021 constateerde het Trimbos-instituut al dat iets meer dan de helft van de studenten last heeft van psychische klachten, zoals angst en somberheid. Van die groep gaat het bij 12 procent zelfs om ernstige klachten. Bij het nieuwe onderzoek is gekeken naar waar die prestatiedruk precies vandaan komt en wat de mogelijke oplossingen zijn.

De onderzoekers benadrukken dat niet elke student evenveel lijdt onder prestatiedruk en stress. Sommigen zien ook de positieve kanten ervan. Maar bijna alle studenten ervaren obstakels in maatschappij en onderwijs, die hun ontwikkeling en functioneren belemmeren. Het Trimbos spreekt van een ‘opeenstapeling van onzekerheden’, die leidt tot ‘een sterk gevoel van onbehagen en een ervaring van overbelasting’.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voor het rapport keken de onderzoekers opnieuw naar de gegevens van de enquête uit 2021. Daarnaast voerden ze groepsgesprekken met 29 deskundigen, zoals studieadviseurs, studentendecanen en studentpsychologen, organiseerden ze focusgroepen en voerden ze gesprekken met 32 studenten.

Bronnen van onzekerheid

De onderzoekers beschrijven drie bronnen van onzekerheid bij studenten. Ten eerste ervaren ze het leven als een eindeloze hindernisbaan, ‘waarbij ze ook nog eens continu in competitie zijn met zichzelf en anderen, hetgeen bijdraagt aan een hoge druk en overmatige stress’. Bovendien zien de studenten allerlei maatschappelijke problemen om zich heen, zoals de klimaatcrisis, oorlogen, de energiecrisis, hoge studieleningen en het gebrek aan betaalbare woningen – problemen die hen direct raken.

Ten tweede ervaren de studenten een gebrek aan ruimte en tijd om zichzelf te ontwikkelen. Ze hebben het idee dat ze constant optimaal moeten presteren, terwijl ze in een levensfase zitten waarin het belangrijk is om fouten te kunnen maken en onderzoek te doen naar de eigen identiteit en ambities. Maar door de maatschappelijke nadruk op presteren hebben ze het gevoel ‘dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes, en dat als je niet succesvol bent en je niet goed in je vel zit, dat je eigen schuld is’.

Ten derde voelen veel studenten zich niet verbonden met of welkom in hun studie of de maatschappij. Dit speelt voornamelijk bij studenten met een migratieachtergrond en buitenlandse studenten. Eenzaamheid is hierbij een belangrijke factor. Studenten willen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkelingen en omgang met druk en stress, maar kunnen dat niet alleen.

Oplossingen

Het Trimbos raadt aan om de kennis en vaardigheden van studenten op het gebied van mentale gezondheid te versterken en hun zelfregie te stimuleren. Ook zouden studenten moeten worden geholpen om een betere ‘digitale balans’ te bereiken, zodat ze niet te veel bezig zijn met sociale media. Daarnaast zouden er volgens het Trimbos ook dingen moeten veranderen in de maatschappij, zoals een lastenverlichting en betere woonomstandigheden voor studenten, betere inrichting van het curriculum en het bieden van ruimte en tijd aan studenten om zichzelf te ontwikkelen.