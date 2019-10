Tribunaal Bolivia: Morales wint presidentsverkiezing

De Boliviaanse president Evo Morales tijdens een toespraak voor zijn aanhang in de stad Cochabamba. Beeld EPA

Daarmee bedraagt het verschil tussen de twee meer dan 10 procent, waardoor een tweede ronde volgens het tribunaal niet nodig is.

In Bolivia ontstond na de verkiezingen van zondag grote onenigheid over het tellen van de stemmen. De eerste voorlopige verkiezingsuitslagen gaven zondagavond aan dat Morales en Mesa het in een tweede stemronde wél tegen elkaar zouden moeten opnemen. Volgens nieuwe uitslagen die maandag verspreid werden, had Morales de verkiezingen echter al in de eerste ronde zo goed als gewonnen.

Bij de oppositie en internationale waarnemers rezen daardoor vermoedens van fraude door Morales. Het kwam afgelopen dagen op verschillende plaatsen in het Zuid-Amerikaanse land tot rellen en protesten.

Morales noemde zijn opponent Mesa ‘een crimineel’ en zei dat er een ‘poging tot een staatsgreep’ aan de gang was, waarmee hij refereerde aan de beschuldigingen van fraude en nationale en internationale druk om toch een tweede ronde te houden.

Europese Unie

Een van de partijen die oproepen tot een tweede ronde was de Europese Unie. Die is volgens de EU nodig ‘om het vertrouwen te herstellen’. Europa schaart zich daarmee achter de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die eerder al had gezegd dat de Boliviaanse autoriteiten de telling beter konden stopzetten en een tweede ronde houden.

Morales leidt Boliva al sinds 2006 en was destijds de eerste Boliviaanse president van inheemse afkomst. Na drie eerdere herverkiezingen voerde hij dit jaar een rechtszaak om - tegen de grondwet in - ook weer een vierde keer verkiesbaar te zijn.