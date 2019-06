Trend onder Afrikaanse machthebbers: Internet ligt plat in Soedan

Access Now, een internationale organisatie die ijvert voor een vrij internet, telde in 2016 in Afrika nog 4 (gedeeltelijke) blokkades, in 2017 al 13 en in 2018 zeker 21. Afrika doet trouwens mee met een mondiale trend: in 2018 werd internettoegang in totaal zeker 196 keer gehinderd, vooral in India dat aandacht wil weghouden van onrust in de betwiste regio Kashmir, bij de grens met Pakistan. Afrikaanse machthebbers passen zich zo aan de veranderende tijden aan. Internetgebruik is in Afrika sterk gegroeid en is tegenwoordig populair bij burgers voor het organiseren van protesten, het volgen van verkiezingen en het delen van andere informatie over (wan)bestuur. Veel machthebbers moeten daar niets van hebben.

Inperking van internettoegang wordt vaak ‘gelegitimeerd’ met een beroep op de openbare veiligheid, al gaat het in werkelijkheid om het monddood maken van de bevolking.

Internetblokkade als nieuwe censuur

Internetaanbieders zijn vaak contractueel verplicht om gehoor te geven aan de wensen van regeringen, al komen zij geregeld onder vuur te liggen als ze op last van de politiek meewerken aan internetblokkades. Internetgebruikers kunnen dan nog wel proberen een vpn te hanteren (virtual private network), een speciale internetverbinding voor het omzeilen van blokkades. Een manier van internetcensuur is het specifiek blokkeren van sociale media die veel gebruikt worden, zoals WhatsApp, Facebook en Twitter. Zo’n blokkade was er vorige week kortstondig in Liberia, waar boze burgers demonstreerden tegen corruptie en de slechte staat van de economie onder president en ex-voetballer George Weah.

Oeganda bijvoorbeeld blokkeerde sociale media rond de verkiezingen van 2016, toen president Yoweri Museveni na 30 jaar heerschappij opnieuw een extra termijn bemachtigde.

In Soedan wordt momenteel de meer botte digitale bijl gehanteerd, het hele internet ligt in het land plat. Dat begon op 3 juni al, toen tientallen betogers tegen het militaire bewind werden vermoord. Beelden van de slachtpartij vonden op die manier moeilijker hun weg naar de buitenwereld.

Zimbabwe legde in januari ook het internet volledig stil en ook dat viel samen met bloedig optreden tegen burgers, die boos waren over stijgende prijzen.

In dezelfde maand legde Congo het internet plat, wat daar samenviel met gefraudeerde verkiezingen. Kameroen blokkeerde in 2017 en 2018 meer dan 200 dagen het internet in het Engelstalige deel van het land, waar regeringstroepen misdaden begingen in de strijd tegen separatisten.