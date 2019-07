Trekt Pechtold verbouwing Tweede Kamer vlot?

Terwijl de Europese regeringsleiders er maar niet in slagen om de topfuncties in Brussel te verdelen, kampt de Tweede Kamer met een eigen slopende kwestie: de verbouwing van het Binnenhof. Hebben de bemiddelingspogingen van Alexander Pechtold iets opgeleverd?

En verder: de vrede tussen Thierry Baudet en Henk Otten blijkt nog steeds broos.

KABINETSBRIEF IN AANTOCHT

Komt het goed met die verbouwing?

Eindelijk lijkt er schot te komen in de verbouwingsplannen van het Binnenhof. Bronnen dicht bij het dossier vertellen aan politiek verslaggever Ariejan Korteweg dat staatssecretaris Knops waarschijnlijk nog vanavond een brief naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin wordt geadviseerd de geheimhouding rond het project waar mogelijk op te heffen en de ‘governance’ - de aansturing van de verbouwing - te versimpelen.

Over de keuze voor een architect is het laatste woord nog niet gezegd. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold, een paar weken geleden door Knops en het presidium (dagelijks bestuur) van de Tweede Kamer aangesteld om als ‘procesvoorzitter’ de impasse rond de verbouwing te doorbreken, sprak met architect Pi de Bruijn – die eerder ook voor de nieuwbouw tekende en als architect naar voren is geschoven door de Tweede Kamer. Wegens familieomstandigheden was een gesprek met Ellen van Loon van bureau OMA, eerder door het kabinet als architect voor de hele verbouwing aangesteld, niet mogelijk.

Uit de kabinetsbrief zou verder wel blijken dat de Kamer gewoon volgens planning in 2020 een tijdelijk onderkomen op de Bezuidenhoutseweg betrekt en in 2025 dan weer terugkeert. Belangrijkste winstpunt van Pechtolds activiteiten zou zijn dat de verschillende partijen inmiddels weer met elkaar in gesprek zijn. De verhoudingen tussen Kamer – en dan vooral Kamervoorzitter Arib – Rijksvastgoedbedrijf en staatssecretaris Knops waren de afgelopen maanden flink verzuurd. Arib verwijt het Rijksvastgoedbedrijf, de beheerder van het Binnenhof, eigenmachtig optreden.

De Kamer nam in april de motie Middendorp (VVD) aan, die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken opdroeg uiterlijk 1 juli met een voorlopig ontwerp te komen en de Kamer daarover te informeren.

Pechtold werd 13 juni door staatssecretaris en presidium gevraagd als ‘procesvoorzitter’, een door hemzelf aangedragen term omdat crisismanager ongewenste associaties zou oproepen. Arib: ‘We hebben hem nog eens gezegd dat twee architecten tot gedoe gaat leiden, dat de geheimhoudingsplicht moet worden afgeschaft en dat er meer betrokkenheid van de Kamer bij de verbouwing moet komen.’

De afgelopen jaren is rond de verbouwing een wirwar aan commissies en werkgroepen ontstaan die adviezen uitbrengen en behoeften inventariseren, waarbij politieke en inhoudelijke argumenten elkaar kruisen. De staatssecretaris is gevraagd daarin helderheid te brengen. Een andere knoop die Knops moet ontwarren: krijgt de Kamer zijn zin en mag architect Pi de Bruijn de renovatie uitvoeren, of is hij gebonden aan de contractuele overeenkomst met Van Loon?

BAUDET VS OTTEN

Volgens FvD-leider was er wél een greep in de kas

Een opmerkelijk interview van Thierry Baudet in de talkshow Hendriks & Genee zondagavond. De leider van Forum voor Democratie bleef tijdens de uitzending volhouden dat zijn medeoprichter Henk Otten wel degelijk ‘malversaties’ heeft gepleegd. ‘Een greep in de kas blijft een greep in de kas. Punt.’ Baudet ontkende dat die beschuldiging is teruggetrokken. ‘Er is niks teruggetrokken. Ik heb niks gecorrigeerd. Dat is gewoon niet waar.’

Otten is ‘zeer verrast’ door de opmerkingen van Baudet. ‘Het klopt niet wat hij zegt. Het is wel gecorrigeerd in een persbericht dat de partij op 29 april heeft uitgestuurd', aldus de FvD-senator die nu voorzitter is van de vaste commissie financiën in de Eerste Kamer. ‘Dat was ook heel belangrijk voor mij. Vervelend dat het nu weer wordt opgerakeld.’

Eerder zei ook FvD-Kamerlid Theo Hiddema dat de beschuldiging van een greep in de kas niet hard te maken was. ‘Het was helemaal niet met kwaaie bedoelingen, je moet het ook geen fraude noemen, of een greep in de kas', aldus Hiddema eerder dit jaar. Volgens hem zou de kascommissie van FvD er ook zo over denken.

Zie nu pas dat @thierrybaudet van opvatting blijft dat FVD-senator ⁦@hendrikotten3⁩ ‘geld gejat heeft’ vd partij (video vanaf 13:00 minuut). Eerder verving FVD het verwijt ‘greep uit de kas’ in ‘gecorrigeerde banktransactie’. Maar dat was toen https://t.co/YRlVDpAX9Y Tom-Jan Meeus

WACHTEN OP TIMMERMANS

Den Haag siddert mee bij Europese banenstrijd

Het leek er even op dat PvdA-kopstuk Frans Timmermans de hoofdprijs voor het grijpen had, maar na 24 uur vergaderen zijn de topposities nog altijd niet verdeeld in Brussel. Dinsdag moet blijken of Nederland voor het eerst sinds Sicco Mansholt de president van de Europese Commissie mag leveren.

Als Timmermans alsnog aan het langste eind trekt, komt er ook een einde aan het langst lopende gezelschapsspel op het Binnenhof: de speculaties over een vertrek van Mark Rutte naar Brussel. Voor de concurrenten zal dat even slikken zijn. Iemand als Thierry Baudet meent al tijden zeker te weten dat Rutte uit is op een EU-job, ondanks alle ontkenningen van de premier.

Stiekem droomden andere partijen ook stilletjes van het post-Rutte-tijdperk. GroenLinks-leider Jesse Klaver ziet zichzelf als nieuwe bewoner van het Torentje en het CDA denkt met Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge twee premierskandidaten in huis te hebben, zeker als de zittende premier niet meer meedoet.

Als Rutte blijft, verandert het speelveld. De VVD'er had een dip rond het vertrek van Halbe Zijlstra en zijn onnavolgbare verdediging van de afschaffing van de dividendbelasting, maar ondertussen is zijn derde kabinet op stoom. Sinds kort ligt er een pensioen- én klimaatakkoord. Als de premier ook nog eens Timmermans op de hoogste functie binnen de EU benoemd krijgt, zal dat ook als zijn succes worden gezien. Uit een recente peiling blijkt bovendien dat de meeste kiezers de VVD-leider nog altijd als meest geschikte premier zien.

EN DAN NOG DIT

Kabinet negeert inlichtingendiensten

Het kabinet gaat Huawei niet weren bij de aanleg van het 5G-netwerk. Wel moeten telecombedrijven aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen. Met dat besluit gaat het kabinet maandag in tegen het advies van de algemene en militaire inlichtingendiensten AIVD en MIVD, schrijft onze verslaggever Huib Modderkolk.

Het kabinet kiest voor een geografisch-neutrale benadering van het 5G-dilemma: niet bepaalde partijen, zoals het Chinese Huawei, weren maar eisen stellen aan producten en diensten van alle leveranciers.

Advies: Eerst inzetten op meer voorlichting over vaccineren

Het kabinet moet een kritieke ondergrens vaststellen voor de vaccinatiegraad. Als die is bereikt, mag de kinderopvang niet-ingeënte kinderen weigeren. Ook medewerkers moeten dan zijn ingeënt. Maar allereerst moet de overheid inzetten op voorlichting over vaccineren. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Roos Vermeij (PvdA) aan het kabinet, schrijft politiek verslaggever Gijs Herderscheê.

Heeft hervorming van het kiesstelsel wel zin

Minister Kajsa Ollongren verwacht er veel van: een kiesstelsel waarin de voorkeursstem zwaarder weegt. Toine Heijmans zocht een Kamerlid op dat er nu al in slaagde om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen: CDA’er, boer en jonkheer Maurits von Martels. Die blijkt niet enthousiast over de plannen van Ollongren. ‘Ik snap niet wat ze precies wil’.

