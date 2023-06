Treinverkeer rond Amsterdam Centraal opnieuw stilgelegd, hervatting van 20.00 uur gestopt

Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal en station Schiphol lag zondagmiddag en -avond volledig stil. Beeld ANP / Nico Garstman

Het treinverkeer in Amsterdam is weer stilgelegd omdat de storing op de verkeersleidingspost is teruggekeerd. Dat schrijft ProRail op Twitter. Eerder meldde de spoorbeheerder dat het treinverkeer rond 20.00 uur weer kon opstarten.

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail waren eerder op zondag alle beeldschermen van de verkeersleiding op station Amsterdam Centraal uitgevallen. Een reset loste het probleem niet op.

De website van de NS meldde dat de storing naar verwachting om 19.30 zou zijn opgelost, maar dat was niet het geval.

Volgens de woordvoerder zouden de treinen zondag nog volgens de normale dienstregeling rijden, al was nog niet duidelijk hoe laat dat precies gebeurt. De NS adviseert reizigers de website in de gaten te houden voor updates.

Op sociale media maakten reizigers melding van lange vertragingen en stilstaande treinen, onder andere in de tunnel vlak voor station Schiphol.

De situatie op station Amsterdam Centraal was beheersbaar, zegt de woordvoerder. Dat heeft ermee te maken dat het zondag is. ‘Het leek op een spitssituatie. Drukker dan normaal, maar niet oncontroleerbaar.’