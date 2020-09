Treinreizigers van en naar Antwerpen voelen zich overvallen door code rood

Pieter Depooserie Beeld Eva Faché

De trein van tien uur

‘Wat verandert er precies?’ Pieter Debooserie (37) weet om tien uur ’s ochtends nog niet precies welke maatregelen hem als Belg na een bezoek aan Nederland te wachten staan. Maar voor de Vlaming maakt dat ook niet uit, weet hij. Het werkbezoek aan Rotterdam duurde een luttel dagje en dan is quarantaine volgens het Belgische regelboek niet nodig. En zelfs als dat wel het geval was, wie kijkt hem erop aan?

Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de vrijdag begonnen als ‘oranje’ in Belgische ogen. Maar vanaf 16 uur zijn ze rood. Dat wil zeggen: wie langer dan 48 uur in die Nederlandse provincies is geweest en België binnenkomt, moet in quarantaine.

Vervelend, maar niet voor degenen die tijdig de grens passeren. Leidt dat tot een exodus van in de Randstad wonende Belgen naar hun land van herkomst? Niet bepaald, of in elk geval niet in de ochtend-Thalys. Die trein wordt vooral bevolkt door buitenlanders die om verscheidene redenen vertier in België of Parijs zoeken.

Zoals Clara Piazza (23), die net haar eerste week aan de Universiteit van Utrecht achter de rug heeft en nu haar vriendje in Brussel gaat opzoeken. De bestaande en aankomende reisrestricties tussen beide landen kent ze niet. En ook de Taiwanese reismaatjes Lee Weiyu (29) en Chern-An Lin (32) zijn niet bekend met de plannen. Maar bij aankomst in Gent, waar ze respectievelijk computer science en filosofie gaan studeren, moeten ze sowieso in quarantaine. Ze komen immers net uit een land buiten de Europese Unie.

Clara Piazza Beeld Eva Faché

De trein van vier uur

Landschapsarchitect Jo Ampe (64) babbelt wat met Alexandre Nicolai (24), een Franse student die stage heeft gelopen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Vlaming weet het: hij stapt tegen alle reisadviezen in op de eerste Thalys-trein van Rotterdam naar Antwerpen. Hij had nog onderzocht of zijn afspraak in Den Haag verzet kon worden. Maar nee.

Dus staat hij op Rotterdam Centraal, met een ‘verklaring van de Belgische overheid’, want als Antwerpenaar zou hij eigenlijk ook geen voet op Nederlandse bodem mogen zetten. ‘Maar als je aantoont dat het een officieel bezoek is, kan je toestemming krijgen.’ Ook over de terugkeer maakt hij zich niet zoveel zorgen, al voelen Alexandre en hij ongemak bij het gebrek aan mondkapjes in het Nederlandse straatbeeld. Maar het bezoek aan Rotterdam bleef beperkt tot drie uur. Zo wist hij te ontsnappen aan quarantaine.

Is er dan niemand op wie de nieuwe Belgische regelgeving vandaag grip krijgt? Toch wel. De 19-jarige Ellodie (‘liever geen achternaam in de krant’) studeert law & society aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en gaat haar ouders opzoeken in Antwerpen.

Lee Weiyu(Links) Chern-An Lin(Rechts) Beeld Eva Faché

‘Ik ga mij eraan houden. Ik blijf de komende weken in Antwerpen’, zegt Ellodie. ‘Voor mij is het vanzelfsprekend om de regels te volgen. Het aantal besmettingen gaat hard omhoog in Nederland, dus ik vind het goed dat de quarantaineplicht wordt ingevoerd. Natuurlijk ben ik bang om mijn ouders te besmetten, maar ik houd mij aan de regels. Ik zal afstand houden’, klinkt het bijna profetisch.

Ze moet een overstap halen en verdwijnt in de menigte. De roltrappen naar de stationshal stromen vol. Van een plek voor een coronatest is niets te bekennen, van een aansporing tot zelfisolatie evenmin. België beschermen tegen corona uit het het verdoemde Nederland is alleen kansrijk als iedereen zo eerlijk en verantwoordelijk is als Ellodie zegt dat ze is.