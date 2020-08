Treinreiziger moet nog even geduld hebben, maar in 2024 verloopt de reis naar Brussel en Berlijn een stukje sneller

Beeld ANP

Wie met de trein naar Brussel gaat, is nu nog 2 uur en 50 minuten onderweg, de treinreis naar Berlijn vergt 6 uur en 20 minuten. Door het schrappen van een locomotiefwissel even over de Duitse grens en het passeren van twee Duitse stations, kan er een half uur van de reisduur naar Berlijn worden geschaafd.

Deze trip duurt dan nog steeds te lang: ‘In de oostelijke richting is het geen tijd voor een stap, maar voor een sprong’, aldus Rintel. De reis naar Brussel kan straks sneller doordat op een deel van het traject tweehonderd kilometer per uur gereden kan worden.

NS zag het aantal reizigers naar Brussel en Berlijn vorig jaar flink groeien. Doordat vliegen over korte afstand maatschappelijk minder acceptabel wordt en er ook vluchten zijn geschrapt, stappen reizigers vaker in de trein, ook al zijn ze soms flink langer onderweg. Als gevolg van de coronauitbraak, is het aantal reizigers dit jaar niet gegroeid, maar onder normale omstandigheden zouden beide verbindingen nu aan de grenzen van hun capaciteit geraakt zijn, aldus Rintel.

NS gaat vanaf eind oktober van dit jaar ook rechtstreeks op Londen rijden.