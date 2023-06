Treinongeluk India kost meer dan 238 levens, ruim 900 gewonden

De chaos op het spoor nabij Kolkata. Beeld ANP / EPA

In India vinden jaarlijks tientallen ongevallen plaats op het spoor, maar zelden vallen er zoveel slachtoffers. Het ongeluk vond vrijdagavond plaats aan de oostkust van India, op 200 kilometer ten zuidwesten van Kolkata. Bij Balasore raakten er twee passagierstreinen en een goederentrein bij betrokken, zeggen regeringsvertegenwoordigers tegen lokale media. Een van de passagierstreinen zou zijn ontspoord en op een naastgelegen spoor zijn beland. Meerdere wagons werden daarna geramd door andere treinen, die daarop ook ontspoorden.

Beelden tonen tal van ontspoorde wagons en gewonde passagiers. Hulpverleners proberen mensen te bevrijden uit wagons die sinds de botsing naast het spoor liggen. ‘Ik werd wakker toen de trein ontspoorde, tien tot vijftien mensen vielen over me heen’, zei een overlevende tegen de lokale nieuwsorganisatie NDTV. ‘Toen ik uit de trein kwam, zag ik overal ledematen liggen.’

De hoogste bestuurder van de staat Odisha, waar Kolkata en Balasore in liggen, zei zaterdag dat er 238 slachtoffers te betreuren waren. De directeur van de lokale brandweer liet tegen persbureau AP echter weten dat tot zaterdagochtend al minstens 280 lichamen waren geborgen. Meer dan 800 mensen zijn volgens hem naar ziekenhuizen vervoerd, velen in kritieke toestand.

Reddingswerkers proberen de ontspoorde en in elkaar gedrukte wagons open te snijden, op zoek naar overlevenden. Volgens de brandweerbaas zitten er waarschijnlijk nog mensen opgesloten in de wagons, maar hij vreest voor hun lot. ‘Tot tien uur vrijdagavond hebben we mensen kunnen redden. Daarna zijn we vooral bezig geweest lichamen te bergen. Ik heb in mijn loopbaan nog nooit zoiets gezien.’

Premier Narendra Modi zei vrijdagavond op Twitter dat zijn gedachten uitgaan naar nabestaanden en dat de reddingsoperatie nog gaande was. ‘Er wordt alle mogelijke hulp verleend aan getroffenen’, aldus Modi, die de plek van de ramp zaterdag zal bezoeken.

Minister van Spoorwegen Ashwini Vaishnaw heeft gezegd dat hij onderweg is naar de plaats van het ongeval. Hij heeft een onderzoek gelast om de oorzaak van de ramp te achterhalen.

Groot treinnetwerk

India heeft een van de grootste treinnetwerken ter wereld. Meer dan twaalf miljoen mensen rijden dagelijks met een van de 14.000 treinen, die in totaal 64 duizend kilometer afleggen. Van 1980 tot 2002 ontspoorden gemiddeld 475 treinen per jaar, citeert The New York Times een presentatie van Indiase spoorwegambtenaren uit 2021. Door investeringen in het spoornetwerk is het aantal ontsporingen sinds het begin van de eeuw gezakt naar zo’n 50 per jaar.

Een reddingswerker staat voor enkele van de ontspoorde en later door een andere trein geraakte wagons. Beeld ANP / EPA

De ontspoorde wagons op het spoor bij Kolkata. Beeld AFP