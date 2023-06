‘Treinongeluk India gevolg van verkeerde signalering, waardoor passagierstrein op goederentrein botste’

In een tijdelijk mortuarium in Balasore proberen mensen zondag slachtoffers van het treinongeluk te identificeren aan de hand van foto’s. Beeld REUTERS

Dat stelt South Eastern Railway in een eerste verslag over het ongeluk. Nadat de passagierstrein was ontspoord als gevolg van de botsing met de goederentrein, boorde een derde trein zich in de ontspoorde wagons vol passagiers. Het verslag is nog niet openbaar gemaakt, maar persbureau Reuters sprak een anonieme spoorwegbeambte die het nieuws naar buiten bracht. Volgens hem reed de passagierstrein 131 kilometer per uur toen het ongeluk plaatsvond.

De minister van Spoorwegen, Ashwini Vaishnaw, zei zondag dat de oorzaken en de verantwoordelijkheid voor het ongeluk inmiddels duidelijk zijn, maar wilde niet meer details geven totdat er een definitief rapport over het ongeluk ligt.

Het officiële dodental in Balasore, een stad in het zuidoosten van India, staat inmiddels op 288. 1.200 mensen raakten gewond. Ook op zondag waren reddingswerkers met zware apparatuur nog bezig de verwrongen wagons open te snijden, op zoek naar slachtoffers. Familieleden op zoek naar vermisten, keken daarbij zenuwachtig toe.

Baisakhi Dhar was een van hen. Ze vertelde Reuters dat ze een telefoontje kreeg van de politie, met het verzoek om naar de plek van het ongeluk te komen. Haar man Nikhil Dhar zat op een van de treinen. Zijn bagage en mobiele telefoon waren al gevonden, maar van hem was zondag nog geen spoor.

Op een school en in een kantoorgebouw lagen vele doden te wachten op identificatie door familieleden. Zij krijgen 1 miljoen roepies (11 duizend euro) schadevergoeding, zo heeft spoorwegminister Vaishnaw bekendgemaakt. Ernstig gevonden krijgen 200 duizend roepies, lichtgewonden 50 duizend roepies.

Volgens Vaishnaw is het doel om het spoor woensdagochtend vrij te geven. Kranen waren zondag al in de weer met het verwijderen van de wagons. Dagelijks reizen in India zo’n 22 miljoen mensen met de trein. Met 64 duizend kilometer spoor geldt het netwerk als een van de grootste ter wereld. Ondanks de vele ongelukken die er bij of op het spoor gebeuren – in 2021 vielen daarbij 16 duizend doden, aldus het Indiase Bureau voor Misdaadregistratie – vormen de spoorwegen een belangrijke levensader voor het land.