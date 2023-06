‘Treinongeluk India gevolg van verkeerd sein, waardoor passagierstrein op goederentrein botste’

In een tijdelijk mortuarium in Balasore proberen mensen zondag slachtoffers van het treinongeluk te identificeren aan de hand van foto’s. Beeld Reuters

Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat de Coromandel Express van Kolkata naar Cennai ten onrechte werd omgeleid. De trein reed met een snelheid van 128 kilometer per uur van het hoofdspoor een zijspoor op en reed daar tegen een stilstaande goederentrein aan. Door de klap vlogen de locomotief en vier of vijf wagons van de express door de lucht en botsten tegen de achterste wagons van de trein van Yeshwantpur naar Howrah, die met 126 kilometer per uur de andere kant opreed. Ook deze volle personentrein vloog in volle vaart uit de rails. Persbureau Reuters citeert Jaya Varma Sinha, lid van het bestuur van de nationale spoorwegen, die het rapport heeft ingezien.

Het officiële dodental in Balasore, een stad in het zuidoosten van India, was lange tijd 288, maar dat aantal werd zondag bijgesteld naar 275 toen bleek dat enkele slachtoffers in de chaos dubbel waren geteld. Pradeep Jena, bestuurder van de regio Odisha waar het ongeluk gebeurde, zei zondag dat dat aantal vermoedelijk niet meer zou veranderen, omdat de reddingsactie was beëindigd. Het aantal gewonden bedroeg 1.200. Zondag begon de bergingsfase, waarbij zwaar materieel werd ingezet om de brokstukken van de rails te halen.

Familieleden waren angstig op zoek naar vermisten. Baisakhi Dhar was een van hen. Ze vertelde Reuters dat ze een telefoontje kreeg van de politie, met het verzoek om naar de plek van het ongeluk te komen. Haar man Nikhil Dhar zat in een van de treinen. Zijn bagage en mobiele telefoon waren al gevonden, maar van hem was zondag nog geen spoor gevonden.

Op een school en in een kantoorgebouw lagen doden te wachten op identificatie door familieleden. De regering zal dat de families van de omgekomenen elk een schadevergoeding geven van 1 miljoen roepies (11 duizend euro), zo heeft spoorwegminister Vaishnaw bekendgemaakt. Ernstig gewonden krijgen 200 duizend roepies, lichtgewonden 50 duizend roepies.

Volgens Vaishnaw wordt hard doorgewerkt om het spoor woensdagochtend weer vrij te geven. Dagelijks reizen in India zo’n 22 miljoen mensen met de trein. Met 64 duizend kilometer spoor geldt het netwerk als een van de grootste ter wereld. Ondanks de vele ongelukken die er op of bij het spoor gebeuren – in 2021 vielen daarbij 16 duizend doden, aldus het Indiase Bureau voor Misdaadregistratie – vormen de spoorwegen een belangrijke levensader voor het land.