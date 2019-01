Treinen reden in 2018 vaker op tijd dan ooit

Dit meldt spoorbeheerder ProRail. Een trein geldt volgens de ProRail-definitie als op tijd wanneer hij met minder dan drie minuten vertraging arriveert. Op het 21ste-eeuwse dieptepunt in 2001 reed nog geen acht op de tien treinen op tijd, afgelopen jaar dus ruim negen op de tien. ‘96 procent van de treinen was in 2018 maximaal 5 minuten vertraagd, 98 procent maximaal 10 minuten’, laat een ProRail-woordvoerder weten. Bij de 2 procent met meer dan 10 minuten vertraging ging het bijvoorbeeld om storingen door een van de ruim dertig ongelukken bij spoorwegovergangen of 250 zelfmoord(poging)en bij het spoor.

Het aantal grote storingen, waarbij 25 of meer treinen uitvallen, nam met 11 procent af van 627 naar 558. De grootste storing vond plaats op 18 januari, toen een zware storm het landelijke treinverkeer platlegde. De op een na grootste storing was op 21 augustus, toen een 21-jarige dief op Schiphol een spoortunnel in vluchtte na proletarisch te hebben gewinkeld bij Albert Heijn. De dief kon al snel in de kraag worden gevat, maar zijn vlucht in de spoortunnel had toen al een ict-storing ontketend die het treinverkeer rond Schiphol tot stilstand deed komen.

Technische storingen

Ook het aantal technische storingen, zoals door kapotte bovenleidingen of seinstoringen, loopt terug, met 20 procent in 5 jaar, aldus ProRail. De spoorbeheerder wijt de vooruitgang aan betere afspraken met aannemers zoals BAM en VolkerWessels, die sneller uitrukken als er ergens op een druk traject panne is. Dankzij de verbetering van de punctualiteit en het lagere aantal storingen hoeft ProRail niet de voorlopige boete van 1,3 miljoen euro te betalen die de spoorbeheerder eerder dit jaar van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) kreeg opgelegd. ProRail kreeg de boete in eerste instantie omdat het aantal storingen in 2017 hoger was uitgekomen dan afgesproken.

Op de hogesnelheidslijn (hsl) is de punctualiteit met afstand het laagst: 82,7 procent. Dat is kielekiele binnen de norm van het ministerie van Infrastructuur, dat wil dat minstens 82,5 procent van de hogesnelheidstreinen op tijd rijdt. Op het hsl-traject Breda-Amsterdam Centraal waren de treinen in 2018 bijvoorbeeld slechts in 75 procent van de gevallen op tijd, op het hsl-traject Brussel Zuid-Amsterdam Centraal in 73 procent van de gevallen. Nog slechter scoren internationale treinen, met de 45 procent van het traject London St. Pancras International-Amsterdam Centraal als hekkensluiter van 2018. ‘Als een internationale trein helemaal vanuit Berlijn naar Amsterdam rijdt, is de kans groot dat hij ergens op een station langs het traject meer dan drie minuten vertraging oploopt’, legt een ProRail-woordvoerder uit.

Op de regionale lijnen kwam vorig jaar 94,6 procent van de treinen met minder dan drie minuten vertraging aan. Spekkopers waren reizigers op de lijn Apeldoorn-Zutphen van Arriva: daar was vorig jaar 99,4 procent van de treinen op tijd. Van alle stations scoorde Sneek in 2018 het hoogst qua punctualiteit (98,5 procent) en station Maastricht het laagst (74,5 procent). Maastricht is het eindpunt van lange trajecten, zoals Enkhuizen-Maastricht, wat de kans groter maakt dat de trein met vertraging arriveert in de stad van Tom Dumoulin en André Rieu, aldus de ProRail-woordvoerder.