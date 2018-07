Transportsector: maak appen achter het stuur van een vrachtwagen onmogelijk

Vrachtwagen- en telefoonfabrikanten moeten appen in een rijdende vrachtwagen technisch onmogelijk maken. Tot het zover is, dient de politie strenger te controleren op het gebruik van telefoons in de bestuurscabine. Die oproep doet Transport en Logistiek Nederland (TLN), de belangenorganisatie voor de transportsector.

Foto Marcel van den Bergh/de Volkskrant

‘We zien dat het aantal ongelukken toeneemt’, zegt voorzitter Arthur van Dijk van TLN. ‘Afleiding in het verkeer is een van de oorzaken.’ Toch is het pleidooi van TLN opmerkelijk: vrachtwagenchauffeurs kunnen toch gewoon stoppen met appen? ‘Dat vragen we natuurlijk ook’, zegt Van Dijk. ‘Maar soms gebeurt het toch.’

Chauffeurs mogen hun mobiel tijdens het autorijden enkel aanraken als deze in een houder zit, vasthouden is strafbaar. De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stellen dat telefoongebruik tijdens het autorijden een grote rol speelt bij veel ongelukken. Hoeveel dat er jaarlijks precies zijn, is onduidelijk: na een ongeval valt lastig aan te tonen dat de telefoon de oorzaak was.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is blij met de oproep van TLN. ‘Hoe meer aandacht, hoe beter’, zegt een woordvoerder. ‘Wij zouden zelfs verder willen gaan: laat ook het handsfree bellen achterwege. Tijdens het bellen ben je met je gedachten bij het gesprek, niet bij het verkeer.’

Technisch hulpmiddel



TLN roept vrachtwagen- en telefoonfabrikanten op appen technisch helemaal onmogelijk te maken. Voorzitter Van Dijk heeft een idee hoe dat zou kunnen. ‘Een telefoon heeft sensoren waarmee hij ziet dat je snelheid maakt. Laat de mobiel boven een bepaalde snelheid standaard vergrendelen. Die functie moet natuurlijk uitgeschakeld kunnen worden als je niet achter het stuur zit. Maar schakel je het moedwillig uit terwijl je zelf rijdt, dan zou dat bijvoorbeeld meegenomen kunnen worden in een eventuele strafmaat.’

Een technisch hulpmiddel tegen appen achter het stuur bestaat al: de SaveDrivePod, een kastje ter grootte van een euro, dat via bluetooth verbinding maakt met de telefoon. Zodra een voertuig harder dan tien kilometer per uur rijdt, vergrendelt een app het mobieltje. Alleen handsfree bellen en het gebruik van navigatie-apps blijven mogelijk. ‘Onze leden kunnen bij ons een SaveDrivePod aanschaffen, maar het is nog beter als we appen technisch helemaal onmogelijk maken’, zegt Van Dijk.

Pakkans vergroten

Tot appen achter het stuur technisch onmogelijk is, moet volgens TLN de pakkans voor appende vrachtwagenchauffeurs worden verhoogd. ‘Dan zijn bestuurders meer op hun hoede, ze weten dat ze betrapt kunnen worden’, zegt Van Dijk.

Bij de politie staan appende automobilisten hoog op de agenda. ‘Appende bestuurders vormen een groot gevaar voor zichzelf en voor andere weggebruikers’, zegt een politiewoordvoerder. ‘Afleiding in het verkeer is een van de speerpunten van de verkeerspolitie. Het is dan ook het meest bekeurde feit.’ In 2016 werden 59.819 boetes (van 230 euro) uitgedeeld aan automobilisten die hun telefoon vasthielden tijdens het rijden, over 2017 waren dat er 74.561.

Vanwege de hoogte van de cabines is het moeilijk om bij vrachtwagenchauffeurs te handhaven. ‘We controleren op verschillende manieren op appende en bellende bestuurders’, zegt de politiewoordvoerder. ‘Zo zetten we weleens touringcars in, van waaruit we vanaf de goede hoogte zo bij de vrachtwagenchauffeur de cabine inkijken.’ Een test door de politie Oost-Nederland bleek succesvol: in twee dagen werden 440 chauffeurs aan de kant gezet. ‘In de toekomst willen we ook door de inzet van slimme camera’s bellende en appende bestuurders detecteren.’