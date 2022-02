Transportschip Felicity Ace bleef maar branden, door de accu’s van de elektrische auto’s aan boord

Transportschip Felicity Ace, met aan boord vierduizend auto's, vatte vlam nabij de Azoren. Beeld EPA

Het schip met aan boord zo’n vierduizend auto’s, waaronder Porches, Bentleys en Audi’s, vloog woensdag midden op de Atlantische Oceaan in brand, nabij de Azoren. De bemanning kon met een helikopter worden gered. Het is duidelijk dat de accu’s van elektrische auto’s het vuur langer aan de gang hebben gehouden. Dat zei de havenmeester van een nabij eiland van de Azoren tegen persbureau Reuters. Eenmaal in brand zijn deze zeer moeilijk te blussen.

Inmiddels is het vuur volgens de Portugese marine aan het uitdoven, simpelweg omdat er weinig meer te verbranden valt. Sleepboten zijn ter plaatse om het 200 meter lange schip met water te koelen en weg te slepen.

Het is hoe dan ook een dure grap: verzekeringsdeskundigen van Russell Group schatten de schade van verloren goederen, grotendeels auto’s, op 400 miljoen euro. Dat dit gebeurt ten tijde van chiptekorten, die in de auto-industrie tot langere levertijden leiden, maakt het extra pijnlijk. De oorzaak van de brand is niet bekend en hoeft niets met de auto’s zelf te maken te hebben.

Langdurig koelen

De lithium-ion-batterijen die de meeste elektrische auto’s aandrijven kunnen uit zichzelf vlam vatten als gevolg van een kettingreactie bij het opladen, bijvoorbeeld wanneer een accu is beschadigd. Hierdoor wordt de accu almaar heter, tot hij in de brand vliegt. Door brand in de buurt van de auto kan hij uiteraard ook ontvlammen.

Elektrische auto’s lijken desondanks geen hoger veiligheidsrisico te zijn dan fossiel aangedreven auto’s, concludeerde onderzoeksbureau CE Delft in 2020 op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen. Het probleem is dat áls zo’n accu vlam vat, het snel goed mis is. De accuvloeistof blijft lange tijd branden, en met zo’n intense hitte dat blussen moeilijk is. Daarbij speelt mee dat een gebluste lithiumbatterij tot 24 uur later opnieuw kan ontbranden, waardoor hij langdurig moet worden gekoeld. Bijvoorbeeld door de auto onder te dompelen in een container met water.

Gifwolken

Over de heftigheid van branden in elektrische auto’s maakt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zich wel enige zorgen, nu de aantallen elektrische voertuigen snel toenemen. In een vorig jaar gepubliceerd rapport over brandveiligheid in parkeergarages waarschuwt het instituut er onder meer voor dat de gifwolken die uit de accu kunnen vrijkomen het blussen belemmeren. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het brandgevaar toeneemt als elektrische auto’s ouder worden.

Overigens kunnen lithium-ion-batterijen niet alleen in voertuigen voor problemen zorgen. Zo ontbrandde vorig jaar een reusachtige accu van 13 ton tijdens een test in een Australische batterijenfabriek van autofabrikant Tesla. De batterij kon pas na drie dagen worden geblust. Het Koreaanse electronicamerk Samsung moest in 2017 maar liefst 2,5 miljoen telefoons terugroepen: door een productiefout pasten de accu’s niet goed, waardoor ze in de ernstigste gevallen explodeerden.