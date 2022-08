Transgenderwet: modieus, slecht geïnformeerd, aangestuurd door actiegroepen

Voor de eerste Kamerweek staat de omstreden transgenderwet op de rol, na veel uitstel. In de stukken heet de wet ‘wijziging van geslacht in de geboorteakte’. Het klinkt administratief en dat is ook de bedoeling. Vanaf 16 jaar kun je naar het stadhuis om je geslachtswijziging te melden. Daarvoor hoef je niet langer, zoals nu, een deskundig advies in te winnen. Dat is het enige verschil met de huidige wet, onderstreepte de minister (toen nog Sander Dekker) in de Memorie van Toelichting. De deskundigenverklaring werd beleefd als bevoogding. Vandaar dat ook de ambtenaar van de burgerlijke stand geen vraag meer mag stellen. De minister staat helemaal achter deze ogenschijnlijk bescheiden aanpassing.

Zo onschuldig is het niet. Voorheen stelde de terzake kundige arts of psycholoog vast of de verstrekkende beslissing om van geslacht te veranderen was doordacht en doorleefd. Voortaan is het: eigen gevoelens eerst. Alleen ik kan bepalen welk geslacht bij mij hoort, met de warme instemming van het College voor de Mensenrechten. Onlangs oordeelde dat deftige gezelschap, met verwijzing naar ‘het recht op gender-expressie’ dat een transvrouw met mannelijke geslachtsdelen gelijk had, en dat een sportclub haar onrechtmatig uit de vrouwenkleedkamer had weggestuurd. Het oordeel was helemaal in lijn met de gebruikelijke, thatcheriaanse redeneertrant van het College: there is no such thing as society, er zijn alleen individuele mensenrechten.

Lisa van Ginneken: superongemakkelijk, maar we blijven in gesprek. Beeld Peter Hilz / ANP

Nu al kan elke man zich in de vrouwenkleedkamer melden met de mededeling dat hij vrouw is. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, zelf trans, zei in deze krant dat ze heus begrijpt dat dit voor vrouwen ‘superongemakkelijk’ is, maar geen reden kan zijn om mensen in hun rechten te beknotten. Haar oplossing is ‘dat je in gesprek gaat’. In zijn algemeenheid gaan voor elke zweem van grensoverschrijdend gedrag de alarmbellen af en de krantenkolommen open. Maar ineens moeten we in gesprek – biologische feiten bestaan immers niet, alleen gevoelens. En die mag je geen strobreed in de weg leggen.

De minister verwachtte geen problemen met de nieuwe wet, en vond dat we het juridisch geslacht los moeten zien van een eventuele medische behandeling. Ook van mij mag iedereen zalig worden zoals hij wil, maar anders dan de minister houd ik mijn ogen niet in mijn zak. Twintig jaar geleden was er een handjevol jongeren, vooral jongens, die zich bij de transgenderkliniek van de VU meldde voor een hormoonbehandeling en een operatie. Nu zijn het vooral meisjes die jongens willen worden en draaien er inmiddels drie klinieken, die de vraag bij lange na niet aankunnen. Het aantal inschrijvingen voor hulp is dit jaar gestegen tot bijna 8.000, waaronder 2.500 afkomstig zijn van jongeren onder de 18. Een paar weken geleden zei emeritus hoogleraar Liesbeth Woertman daarover in het Volkskrant Magazine verstandige dingen. Puberende meisjes die het gevoel hebben er niet bij te horen, vinden op de sociale media de oplossing voor hun tobberijen: geslachtsverandering.

Hormoonarts Martin den Heijer: veel mededogen en omstandigheid. Beeld Amsterdam UMC

Reden voor terughoudendheid, zeker als het gaat om radicale medische ingrepen. Maar dat is beslist niet de bedoeling van de transbeweging, en daar komt de aap uit de mouw van de weerzin tegen de bemoeienis van deskundigen. Het recht op genderexpressie betekent niet alleen dat er geen vragen mogen worden gesteld bij de burgerlijke stand. Ook de professionele diagnose voordat de kliniek begint met puberteitsblokkers en zogenoemde cross-seksehormonen is uit den boze. De belangengroep Transvisie, gesubsidieerd en gesprekspartner van zorgverleners en -verzekeraars, bepleit op de eigen site dat kinderen alvast kunnen beginnen met puberteitsremmers, nog voordat er in de genderpoli een diagnose is gesteld. Eigen gevoelens eerst immers, daar moet ook de artsenij voor wijken.

Wat dit postmoderne denkraam teweegbrengt, bleek toen ik eind mei mocht aanschuiven bij een forum over de nieuwe transgenderwet georganiseerd door de denktank van de SGP. Aan het gesprek deed ook professor Martin den Heijer mee, hormoonarts verbonden aan de VU-genderkliniek, dé kliniek in Nederland en een voorbeeld in Europa waar men spreekt van de ‘Dutch approach’. Ik vroeg hem of het ziekenhuis weleens nee zei tegen jongeren die zich aanmeldden voor een geslachtsverandering. Er kwam een omstandig betoog met veel mededogen maar geen antwoord op mijn vraag. En ik vroeg hem nog een keer, zeggen jullie weleens nee? De onduidelijkheid bleef en toen moest ik de trein halen.

Demonstratie tegen deskundige diagnose in Eindhoven. Beeld .

Het is de belangrijkste vraag die de nieuwe wet oproept. Als een kind zich op zijn 16de bij de burgerlijke stand heeft vervoegd voor een ander geslacht, wie durft het daarna nog te weerspreken om de daad bij het administratieve woord te voegen? De overheid in elk geval niet. Minister Kuipers antwoordde voor de vakantie op Kamervragen na zorgelijke berichten over de hausse aan kinderen die vinden dat zij leven in een verkeerd lichaam, dat het niet aangaat ‘om terughoudend te zijn in het serieus nemen, en daarna accepteren, van de genderidentiteit van kinderen’.

Terwijl Nederland nog druk is met de ontvoogding, neemt Europa een andere afslag. Eind juli werd Tavistock, dé genderkliniek in Engeland, gesloten, op bevel van de National Health Service (NHS), na een rechtszaak en een vernietigend rapport over het gemak waarmee behandelingen werden ingezet, ook bij jonge kinderen. De kliniek zei te werken op basis van de fameuze Dutch approach. In Finland wordt hormoonmedicatie voor jongeren onder de 25 ontmoedigd, in Zweden worden onder de 18 geen puberteitsblokkers verstrekt. In Nederland krijgen we een nieuwe transgenderwet op grond van gebrekkige informatie, op kompas van actiegroepen en een modieuze moraal. Een slechte wet.