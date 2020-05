Transfervrije Bryan Linssen ziet coronacrisis vooral als een voordeel

Bryan Linssen (Vitesse) zegde Feyenoord onlangs af. 'Ik had komend seizoen in het shirt van Feyenoord kunnen spelen. Maar niet tot elke prijs.’ Beeld BSR Agency

Bryan Linssen draagt deze woensdag voor het laatst het shirt van Vitesse, bij de afsluitende training op Papendal. Na de zomervakantie vertrekt de 29-jarige aanvoerder vermoedelijk naar het buitenland. Maar hoe gewild is de transfervrije voetballer nog in coronatijd, nu clubs drastisch moeten bezuinigen? Linssen zag een transfer naar Feyenoord afketsen, ook topschutters mogen niet teveel meer kosten.

De aanvaller van Vitesse eindigt het voortijdig afgebroken seizoen met 14 doelpunten, één minder dan de topscorers Berghuis (Feyenoord) en Dessers (Heracles). Ondanks zijn geringe lengte (1.74 meter) stond Linssen ook garant voor kopgoals, hij lijkt een koopje voor ploegen die treffers nodig hebben. Maar het coronavirus heeft de transfermarkt verlamd, zo ervoer Linssen tijdens zijn onderhandelingen met Feyenoord.

Zijn salaris bleek het struikelblok, Feyenoord bood minder dan Linssen in gedachten had. ‘Het is een andere tijd’, zegt Linssen, dinsdag op het trainingscomplex van Vitesse op sportcentrum Papendal. ‘Feyenoord is de droomclub waar menig kind wil voetballen, jammer dat het niet is gelukt. Ik ben 29 jaar, voor mij telt het complete plaatje. En als dat plaatje incompleet is, houdt het op.’

Feyenoord bood je niet veel meer dan wat je nu bij Vitesse verdient?

Linssen: ‘Nee, het scheelde niks. En dat bepaalde wel mijn gevoel voor Feyenoord. Ik had een goed gesprek met technisch directeur Frank Arnesen, hij gaf me het idee dat de club me graag wilde hebben. Het salarisaanbod strookte totaal niet met de indruk die ik aan het onderhoud met Arnesen had overgehouden.’

Je kreeg het salaris van een aankoop voor de breedte die niet te duur mocht zijn?

‘Dat gevoel overheerste uiteindelijk bij mij. Bij Vitesse wist ik wat ik had, ik ben aanvoerder en werd drie seizoenen op rij topscorer. Ik speelde altijd, voelde hier de waardering. De club wilde me ook een nieuwe aanbieding doen, ik kreeg bij Vitesse een beter gevoel dan bij Feyenoord.

‘Het is ook een kwestie van onderhandelen. Wanneer je een huis koopt, kun je ook bieden. En is je eerste bod ook vaak te laag. Dan is de vraag hoe graag je het huis wil hebben? Durf je zo laag in te zetten met het risico dat de koop niet doorgaat? Die strategie heeft Feyenoord verkozen.’

Zo gewild was je dus ook weer niet bij Feyenoord? Of was jij de geldwolf die te veel vroeg?

‘Een voetballer van mijn niveau heeft na zijn carrière geen miljoenen euro’s op de bank staan. In deze fase van mijn carrière moet een volgende stap daadwerkelijk een stap voorwaarts zijn, ook financieel.

‘Feyenoord kwam nog met een tweede bod. Toen was mijn gevoel voor de club dusdanig kapot gemaakt dat ik er geen oren meer naar had. Ik had overal ‘ja’ op kunnen zeggen, ik had komend seizoen in het shirt van Feyenoord kunnen spelen. Maar niet tot elke prijs.’

Bryan Linssen (rechts): ‘Mijn broer Edwin speelde ooit op Cyprus, zo’n buitenlands avontuur wil ik ook graag meemaken.' Beeld ANP/Vi Images

Dit gaat je nog vaker overkomen, de clubs willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten nu ze vanwege het coronavirus komend seizoen voorlopig zonder publiek moeten spelen.

‘Ik zal zeker ondervinden dat de voetbalwereld is veranderd, grote transfers zullen zich voorlopig niet aandienen. Juist daardoor zit ik in een luxueuzere positie dan daarvoor, omdat veel clubs nu op zoek gaan naar een transfervrije speler. Ik denk althans dat het zo zal gaan, maar niets is zeker in deze periode.’

Ook jij moest bij Vitesse al salaris inleveren, na het akkoord over een salarisoffer in het betaalde voetbal?

‘De spelersraad van Vitesse is nog in onderhandeling met de directie, we komen er wel uit. Ik besef dat ik bij een nieuwe club niet het salaris kan vragen van voor de coronacrisis. Dat is ook niet erg, het gaat me niet om tien euro meer of minder. Mijn zaakwaarnemer wordt dagelijks gebeld, ik sta voor alles open. Mijn broer Edwin speelde ooit op Cyprus, zo’n buitenlands avontuur wil ik ook graag meemaken. Ik zoek vooral naar het juiste gevoel.’

Je hebt contact met een club in het rechterrijtje van de Bundesliga. Je kunt nu al zien hoe het is om zonder publiek te voetballen.

‘Ik vond er niks aan. De sfeer is weg.’ En lachend: ‘Ik heb het nieuwe juichen nog niet geoefend. Wanneer je scoort, komt er zoveel vreugde en adrenaline vrij. Normaal vlieg je elkaar dan om de nek, nu mag dat niet vanwege het coronavirus. Het komt gekunsteld over.’