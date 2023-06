Transavia zet stagiairs in als regulier cabinepersoneel: boete en verplichte nabetaling van loon

Start van een Transavia Boeing 737 vliegtuig Beeld ANP

De Arbeidsinspectie maakte de boete dinsdag bekend, zonder de naam van de luchtvaartmaatschappij te noemen. Dat Transavia het bedrijf in kwestie is, bevestigt een woordvoerder van Transavia aan de Volkskrant. Volgens de Arbeidsinspectie zette de luchtvaartmaatschappij tussen februari 2022 tot en augustus 2022 stagiairs in als cabinepersoneel. Ze kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van regulier personeel en draaiden bijvoorbeeld dezelfde roosters, maar ontvingen slechts een stagevergoeding. Dat is niet toegestaan, concludeert de inspectie, want dat is onderbetaling.

In een korte verklaring zegt Transavia dat de stages ‘in samenspraak met de mbo-scholen zijn vormgegeven’. ‘Transavia vindt het belangrijk om cabine stageplekken aan te bieden en zo bij te dragen aan de mogelijkheid om studenten uit het mbo-onderwijs de kans te bieden praktijkervaring op te doen.’

Zestig studenten betrokken

Na meerdere meldingen startte de Inspectie een onderzoek. Het constateerde dat er in totaal zestig studenten van vijf verschillende mbo-instellingen betrokken zijn bij de zaak. ‘Tijdens de stage van deze studenten zou de opleiding centraal moeten staan, maar de stage was vooral gericht op werken en niet op leren.’

De inspectie stelt dat het gaat om ‘jonge mensen die dromen van een mooie carrière’. ‘Het is belangrijk dat zij in die weg daar naartoe eerlijk behandeld worden en op een veilige manier een vak kunnen leren. Uiteindelijk worden zowel de studenten als het bedrijfsleven daar beter van.’

Transavia heeft een brief ontvangen waarin staat dat ze verplicht zijn om de betrokken werknemers na te betalen. Transavia zegt daartoe binnenkort over te zullen gaan. De gedupeerde stagiairs zijn daar afgelopen week over geïnformeerd.

Vlootproblemen

Het slechte nieuws loopt Transavia de laatste maanden al over de schoenen. De budgetvlieger, na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland, wordt al ruim twee maanden geplaagd door problemen met het aantal toestellen die niet ingezet kunnen worden. Daardoor heeft Transavia al sinds april honderden vluchten geannuleerd.

Vanaf nu belooft het bedrijf beterschap. Het heeft volgens een woordvoerder inmiddels een extra vliegtuig achter de hand. Daardoor zullen annuleringen in juli en augustus niet meer nodig zijn.