Transavia annuleert vluchten vanwege personeelstekorten, problemen ook deze zomer niet opgelost

Volgens Transavia gaat het om iets meer dan ‘2 procent van het totaal aantal vluchten die we vanaf april tot en met oktober uitvoeren’. Het gaat om enkele honderden vluchten. De luchtvaartmaatschappij voert per jaar enkele tienduizenden vluchten uit, waarvan een groot deel in de mei- en zomervakantie.

Het lukt Transavia niet om genoeg bemanning te vinden om alle vluchten te voorzien. Ook de afgelopen maanden kampte het bedrijf al met die problemen en moest een half procent van de vluchten noodgedwongen aan de grond blijven. Door krapte op de arbeidsmarkt blijkt het lastig om de uitstroom van personeel op te vangen met nieuwe medewerkers. Bovendien is er door de nasleep van de coronapandemie nog relatief veel ziekteverzuim voor deze periode van het jaar.

Grillige arbeidsmarkt

De luchtvaartmaatschappij probeert op verschillende manieren het aantal geannuleerde vluchten zo laag mogelijk te houden. Waar mogelijk worden vluchten samengevoegd zodat er minder personeel nodig is en reizigers alsnog op hun bestemming arriveren. Om de impact voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden kan Transavia in sommige gevallen passagiers onderbrengen bij een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij.

De luchtvaartmaatschappij hoopt het aantal annuleringen de komende periode terug te brengen. ‘Voor deze zomer zijn we volop nieuw personeel aan het werven en opleiden’, zegt een woordvoerder. ‘We werken er hard aan onze geplande vluchten door te laten gaan. Maar gezien de grillige arbeidsmarkt kan het helaas wel zo zijn dat we incidenteel toch vluchten moeten annuleren.’

Last minute

Het kan gebeuren dat passagiers op het allerlaatste moment krijgen te horen dat hun vlucht niet doorgaat. ‘Eventuele annuleringen door crewtekort voeren we tijdig door’, zegt een woordvoerder van Transavia. ‘Toch moeten we helaas af en toe last minute een vlucht eruit halen.’ In dat geval kunnen passagiers contact opnemen met het servicecenter van het bedrijf.

Ook vakantiegangers die een reis hebben geboekt bij een touroperator of reisorganisatie kunnen problemen ondervinden door het personeelstekort bij Transavia. Zo heeft TUI, dat pakketreizen organiseert in combinatie met Transavia-vluchten, moeite om een alternatief te vinden voor geannuleerde vluchten. ‘Het is lastig om op te lossen als zo’n vlucht plots niet door blijkt te gaan, omdat er niet op elke datum andere reizen beschikbaar zijn’, zegt een woordvoerder van TUI. ‘Soms moeten reizigers een dag eerder of juist een dag later vertrekken.’

Flexwerkers

Transavia is lang niet het enige bedrijf in de luchtvaartindustrie dat kampt met uitval door personeelstekorten. Zo heeft luchthaven Schiphol te weinig personeel beschikbaar voor de beveiliging en voor de afhandeling van bagage. Tijdens de pandemie vloog men nauwelijks, waardoor de luchtvaartindustrie veel personeel, vooral flexwerkers, liet gaan. Nu de economie weer aantrekt en er overal tekorten zijn hebben ze ander werk gevonden en keren ze vaak niet terug.

Op Schiphol leidden de personeelsproblemen de afgelopen weken nog tot grote drukte: passagiers moesten uren in de rij staan. Om ontwrichtende drukte te voorkomen vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om vluchten te annuleren. Daarnaast namen regionale vliegvelden, zoals Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde, op verzoek van Schiphol enkele vluchten over. Ondanks pogingen om meer personeel te trekken, lijken de problemen deze zomer nog niet opgelost.