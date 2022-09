Trans activisten Shane en Leonel blijven dromen van een plek in Chili’s grondwet, maar hun landgenoten zien het niet zitten

Chili verwierp zondag een nieuwe grondwet met daarin expliciete rechten voor lhbti’ers. Het referendum was een historische kans voor trans activisten Shane en Leonel, die een levenslange strijd voeren met de samenleving en de politiek. ‘Straks keert rechts terug aan de macht en zijn we alles weer kwijt.’

Op de televisie kleuren de regio’s van Chili een voor een blauw: tegen, tegen, tegen. ‘Ik denk dat ik het snap’, fluistert de non-binaire Shane Cienfuegos (29) verslagen, ‘Dit is een land met veel ouderen.’ Vriend en trans man Leonel Catoni (30) zegt niets en kijkt alleen maar. Van noord naar zuid, 4.270 kilometer ingeklemd tussen oceaan en Andes, vult de kaart zich met het blauw van de afwijzing: Chili stemde tegen de nieuwe grondwet. Tegen een grondwet waarin Shane en Leonel, en alle seksuele minderheden, voor het eerst expliciet een plek zouden krijgen.

Zondagavond ontvangt het Chileense trans stel de dreun van het verlies thuis in hun huisje in het zuiden van hoofdstad Santiago. Het decor: kleine woonkamer, rode bank, rommelig bureau, hondenbrokken in één hoek, kattenvoer in de andere. Shane op een stoel, rode lippenstift, donkere baard, bloemetjesjurk, gekruiste behaarde benen, beweeglijke armen. Leonel op een stoel, stevige frons boven serieuze ogen, baardje, geblokt overhemd over groot bovenlichaam, zwarte spijkerbroek, gespreide benen, handen op de dijen. De vlinder is tot stilte gekomen naast de rots. Allebei zijn ze uit het veld geslagen.

Shane Cienfuegos op de Plaza Baquedano, een bekend punt in Santiago, dat is omgedoopt tot Plein van de Waardigheid. Beeld Nicole Kramm voor de Volkskrant

Progressieve verandering

De uitslag toont het Chili waar het trans stel werkelijk in leeft, veel minder progressief dan de alomtegenwoordige uitbundige graffitileuzen in de hoofdstad deden vermoeden. Ruim 60 procent van de Chilenen wees een tekst vol sociale rechten af. ‘Weet je’, zegt Shane. ‘Wij hadden niets te verliezen, alleen te winnen.’

Het Zuid-Amerikaanse land stemde zondag in een referendum over een nieuwe toekomst. Een jaar lang had een gekozen grondwetcommissie gewerkt aan een voorstel dat zou moeten afrekenen met de huidige neolibeale grondwet daterend uit 1980, uit de dictatuur van generaal Pinochet (1973-1990), sindsdien vaak aangepast maar nooit vervangen. De nieuwe progressieve tekst moest het uitroepteken worden achter een luide roep om verandering, van grote straatprotesten in 2019, via de verkiezingen van de jonge linkse president Gabriel Boric (36) vorig najaar, naar het grondwetsreferendum van 4 september.

Miljoenen vooral jonge Chilenen, geboren na de dictatuur, stuwden het land de afgelopen jaren richting progressieve verandering. Het begon in 2019 met die woede-uitbarsting op straat: maandenlange felle protesten tegen een systeem waarin bijna alles te koop is en de beste scholen, banen, pensioenen en zorg zijn voorbehouden aan een rijke minderheid. Toenmalig president Piñera wist uiteindelijk de onvrede te kanaliseren in een democratisch proces, de zoektocht naar een nieuwe magna carta. Voormalig studentenleider Boric, die in maart van dit jaar aantrad met een ‘feministische regering’, ging voorop in de steun voor de nieuwe grondwet.

Zondagavond moest de jonge president nederig op zijn schreden terugkeren. ‘De boodschap is helder. Het Chileense volk was niet tevreden met dit voorstel.’ De overweldigende tegenstem ‘eist dat we werken met meer inzet, meer respect en meer dialoog’. Hij beloofde de zoektocht voort te zetten naar een grondwet ‘die ons allen vertegenwoordigt en verenigt’. Dit keer, stelde hij, moest het parlement een hoofdrol krijgen. Het experiment met een gekozen onafhankelijke commissie was pijnlijk mislukt en al zijn tegenstanders buitelden over elkaar om hem de schuld te geven. Hij wilde een volgende keer niet opnieuw alleen in de wind staan.

De woorden van de president gaan voorbij aan Leonel en Shane, die zich met een cannabispijpje hebben verplaatst naar de kleine patio achter hun huis. Met jassen aan tegen de laatste winterkou kruipen ze tegen elkaar aan. ‘Wat denk jij?’, vraagt Shane. ‘Pffrrrrfft’, pruttelt Leonel. Tegenslagen zijn ze als trans activisten wel gewend, maar deze kwam alsnog hard aan. Leonel neemt een trekje van de pijp. Hun toekomst blijft zo onzeker als het heden. ‘Alle veranderingen moeten plaatsvinden tijdens deze regeringstermijn’, concludeert hij, ‘want bij de volgende verkiezingen keert rechts terug.’

Spanning

Terug in de tijd, vrijdagochtend, twee dagen voor het referendum. In het kleine huisje heerst nog een vrolijke wedstrijdspanning. Het zal weliswaar krap worden, maar een meerderheid zal toch wel vóór de nieuwe grondwet stemmen. De 388 nieuwe artikelen zijn een harde breuk met het verleden: meer overheid, minder vrije markt en tal van rechten voor minderheden en de natuur. Voor de lhbti-gemeenschap is het voorstel revolutionair, er is volop plek voor ‘seksuele en genderdiversiteit’.

Zie bijvoorbeeld artikel 6, dat gelijke participatie in politiek en samenleving belooft voor mannen, vrouwen én seksuele en genderminderheden. En misschien nog belangrijker, artikel 27: het recht op een leven zonder geweld voor lhbti’ers. Jaarlijks worden in Chili meerdere homo’s en trans personen vermoord, tientallen worden slachtoffer van geweld. ‘Dit is een juridische basis waar we echt iets mee kunnen’, zegt de non-binaire Shane, die zich in genderneutraal Spaans definieert als elle, tussen el en ella in, ‘hen’ in het Nederlands.

Shane en Leonel zijn sinds vijf jaar geliefden en zijn, tegen wil en dank, voltijd trans activisten. Ze werken allebei voor de Chileense transbelangenclub OTD. Shane ontfermt zich als sociaal werker op straat over dakloze trans ouderen, Leonel voert als ingetogen dossiervreter een constant institutioneel gevecht met de overheid over betere transzorg. ‘Vijf jaar geleden stond trans nog te boek als ziekte. Nog steeds is de hele zorg ingericht op mannen en vrouwen.’

Leonel Catoni (links) en Shane Cienfuegos Beeld Nicole Kramm voor de Volkskrant

Van hokje naar hokje

Een geslachtstransitie is mogelijk in Chili, maar alleen van het ene hokje naar het andere. ‘Ken je die videoclip van Pink Floyd? Die rij met kinderen die allemaal de machine ingaan en er aan de andere kant op een lopende band uitkomen? Zo is de transzorg.’ De non-binaire Shane liep tegen Chileense muren op en week voor borstimplantaten uit naar Argentinië. Leonel werd zeven jaar geleden gedwongen om zijn baarmoeder op te geven. ‘Het hele systeem is krom’, roept Shane lachend, twee gebalde vuisten zwaaiend in de lucht. Leonel knikt.

Vandaar dat die nieuwe grondwet ‘een beetje hoop’ geeft. ‘Dit is een belangrijke stap’, zegt Leonel. Maar de vraag is of de rest van Chili er klaar voor is. Gisteravond leek het er wel op, toen honderdduizenden jonge mensen de Alameda vulden, de statige tweebaansweg door het hart van de hoofdstad, voor een groot en divers feest ter afsluiting van de voor-campagne. Op het slotevenement van de tegencampagne kwamen enkele honderden mensen af. Maar is dat beeld representatief voor het hele land, dat de afgelopen maanden zo gepolariseerd bleek over het grondwetsvoorstel?

Want tegenover de veranderingsgezinde jeugd die het grondwetsproces afdwong, stonden miljoenen Chilenen die twijfelden of ronduit gruwden van de voorgestelde tekst. Oudere, conservatievere generaties moesten al verkroppen hoe de jongeren hun stempel drukten op de samenstelling van de gekozen grondwetcommissie, met daarin veel ruimte voor links en een grote inheemse afvaardiging. Diezelfde jongeren hesen vorig jaar ook nog eens de linkse Boric op het presidentiële schild. De andere presidentskandidaat, de extreemrechtse José Antonio Kast, kreeg evengoed 44 procent van de stemmen.

Bij die verkiezingen was stemmen niet verplicht en bleef de helft van het electoraat thuis. Maar bij het grondwetsreferendum moesten alle 15 miljoen volwassen Chilenen (van de 19 miljoen inwoners) een keuze maken of een boete betalen. Ook de potentiële thuisblijvers die het allemaal zo net nog niet wisten met al die progressieve veranderingen, werden gedwongen om zich uit te spreken. Het neoliberalisme had Chili toch niet enkel kwaad gedaan, het land behoort tot de rijkste in Latijns-Amerika. Moeten grondstoffen daadwerkelijk worden genationaliseerd, vroegen ze zich af. En waarom moet Chili ‘plurinationaal’ worden? Om nog maar te zwijgen over ongemakkelijke woke thema’s als lhbti-rechten.

Gezaaid wantrouwen

‘Er ging veel desinformatie rond onder de tegenstemmers’, zegt politicoloog Pamela Figueroa via de telefoon, werkzaam aan de Universiteit van Santiago. ‘De conservatieve elite beweerde bijvoorbeeld dat plurinationaal betekent dat voor inheemse volkeren andere wetten gaan gelden, maar dat staat helemaal niet in de tekst.’ Ook een grotere rol voor de overheid schrok af. Het tegenkamp waarschuwde dat een linkser Chili een armer Chili zou betekenen. ‘Ze slaagden erin wantrouwen te zaaien.’

Het is een strijd tegen de gevestigde orde, roept Shane vanuit het keukentje waar de koffie pruttelt. ‘Zij hebben alles, de media, het geld, de bedrijven, de macht. En wij?’ Hen kijkt om zich heen in het kleine huisje, beweeglijke wenkbrauwen boven grote ogen. ‘Wij hebben koffie.’ Trans activisten kennen die gevestigde orde maar al te goed, zegt Leonel, elke stap richting meer rechten kan leiden tot een felle tegenreactie.

Toen de ultraconservatieve Kast vorig jaar plots kwam bovendrijven op rechts, verdiepte hij zich in het asielbeleid in Europa. ‘Ik heb naar Nederland gekeken.’ Ook nu Chili progressiever lijkt te worden, blijft hij alert. ‘Misschien komt na Boric een extreemrechtse regering, snap je? En dan zijn we alles weer kwijt. Kijk naar abortus in de VS.’ Precies die vrees maakt dat veel van hun trans vrienden met lood in de schoenen naar het referendum toeleefden.

Vrijdagmiddag bezoekt Shane de 30-jarige kledingontwerper Kuro (‘ik definieer me als hen en hij’) die samen met tien andere trans personen in een huis woont. In deze commune hangen geen posters voor de grondwet aan de muur. ‘Het land is zo gepolariseerd. Het maakt me bang’, zegt Kuro. ‘De fascisten hebben al een keer de macht gehad in Chili.’ Op zijn gezicht met piercings en tatoeages staat een zachte lach. Een stoffig raam van zijn zolderatelier geeft uitzicht op besneeuwde Andespieken aan de horizon, de laagstaande winterzon kleurt ze roze. ‘Als de voorstem wint, zal dat consequenties hebben’, zegt hij. ‘Veel mensen zullen heel boos zijn.’

Daad van verzet

Zondag, de dag van het referendum, halverwege de middag. Shane is terug in de school waar hen als tiener werd misbruikt. Het college doet vandaag dienst als stemlokaal. Als volwassen trans persoon stapt hen in uitbundige jurk het schoolplein op. ‘Ik hoop dat mijn stem alles verandert.’ Het stembiljet valt in de bus. Een daad van verzet, misschien het begin van een nieuw Chili. Shane is ervan overtuigd: ‘Minstens 60 procent stemt voor.’ Maar het zou anders lopen.