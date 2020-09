Trainer Advocaat tevreden met gedrag supporters, nu de reactie van de minister nog

Supporters op de tribune bij Feyenoord - ADO Den Haag (4-2). Beeld Jiri Büller

Een groot compliment. Dat verdienen de supporters van Feyenoord voor de voortreffelijke wijze waarop zij zich hielden aan de stadionregels voor corona. Aldus trainer Dick Advocaat, die zich zondag uitermate content toonde met het gedrag van het legioen. ‘Wij hebben vandaag in extreme mate laten zien dat we het kunnen.’

Dit weekeinde lag voetbalminnend Nederland onder een vergrootglas: sommige supporters hadden zich vorige week in stadions en daarbuiten weinig gelegen laten liggen aan het juichloos toeschouwen van de wedstrijden, culminerend in het ‘gewoon je bek houden’ van premier Rutte en een laatste waarschuwing na ‘onverantwoorde taferelen’ door Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Ark stelde zaterdag in het AD dat het negeren van de schreeuwregels zal leiden tot wedstrijden zonder publiek. Haar uitlating was weer tegen het zere been van de KNVB, dat het ‘onbegrijpelijk’ noemde dat op basis van ‘twee incidenten’ (vorige week in Rotterdam en afgelopen donderdag in Tilburg, waar bijna duizend Willem II-supporters op een plein bij bioscoopcomplex Euroscoop samenklonterden om op een videoscherm de wedstrijd tegen het Schotse Rangers FC te kunnen zien) mogelijk ‘een totale sector de nek wordt omgedraaid’. Directeur van Eredivisie CV Jan de Jong sprak van symboolpolitiek.

Het rumoer leek zijn uitwerking niet te missen: zondag was het tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag geregeld stilletjes in De Kuip. En als de fans zich toch even lieten gaan, klonk een vermanend ‘sssssst’ uit de speakers. Ook bij Ajax-Vitesse maande de omroeper zaterdag het publiek zijn wild geraas te staken, nadat Ajaxsupporters voor rust joelenderwijs hun onvrede hadden geuit over de beslissing van scheidsrechter Pol van Boekel om Edson Álvarez van het veld te sturen.

Of Van Ark tevreden was over het jongste juichgedrag, kon een woordvoerder zondagavond nog niet zeggen.