Tragisch omgekomen Leidse sterrenkundige schittert met postuum gepubliceerd onderzoek

Maolin Zhang Beeld Universiteit Leiden

Al eerder werd ter nagedachtenis van de 27-jarige Chinese promovendus door de Internationale Astronomische Unie een planetoïde naar hem genoemd, 7154 Maolin, 250 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. Het wachten is nu nog op de officiële onthulling van plaquettes op zowel de universiteit van Beijing als van Leiden. Als gevolg van de coronapandemie werd dat herhaaldelijk uitgesteld.

Van de publicatie getiteld Revealing new high redshift quasar populations through Gaussian mixture model selection, is Zhang de coauteur, samen met vier anderen. Een quasar is een extreem helder actief centrum van een sterrenstelsel, aangedreven door een superzwaar zwart gat, dat tot een miljard keer zwaarder kan zijn dan de zon.

Coauteur Huub Röttgering, hoogleraar observationele kosmologie en directeur van de Sterrewacht Leiden, spreekt van ‘een goeie stap’ en ‘prima resultaat’.

Extreem groot gat

Zhang werkte aan het onderzoek met Aayush Saxena, Ken Duncan en Jonah Wagenveld. Met de berekeningen van Zhang gingen zij in La Palma met een telescoop op zoek naar ‘een extreem groot gat in het vroege heelal’, die zij nadien ‘P144+50’ noemden. De publicatie is het gevolg van dat onderzoek.

‘Natuurlijk is het symbolisch om zijn naam aan deze publicatie te verbinden’, zegt Wagenveld. ‘Het is een laatste manier om hem te eren.’ Volgens Röttgering is met de publicatie, planetoïde, en plaquette ‘het eerbetoon aan Maolin volbracht’.

Maolin Zhang kwam in januari 2019 om bij een brand in Hillegom, aangestoken door een medebewoner. De dood van Zhang, die door vrienden en andere astronomen beschreven werd als een zeer intelligente en veelbelovende wetenschapper, maakte veel indruk in Hillegom en Leiden, met drukbezochte herdenkingsbijeenkomsten. Zhang wilde promoveren, en door middel van een succesvolle loopbaan zijn ouders en grootouders onderhouden. Om zijn ouders, die in een bergdorpje in het zuidoosten van China woonden, nu financieel bij te staan werd in Nederland een crowdfundingsactie gehouden.

Pyromaan

Sean M., een zwakbegaafde pyromaan, bekende na zijn aanhouding de brand in het slecht onderhouden woningcomplex te hebben aangestoken. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij spijt te hebben van zijn daden. Maolins ouders stelden dat zij ‘psychologisch en spiritueel in het hart zijn getroffen’, door een ‘boosaardige crimineel’.

‘Ik denk nog regelmatig aan Maolin’, zegt Wagenveld. ‘Hij was nog maar net begonnen en zijn dood was zo oneerlijk. Dat geeft mij het gevoel dat ik er alles uit moet halen, uit het leven. Je moet het niet als zomaar een gegeven beschouwen.’