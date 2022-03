Traditionele bietensoep verbindt Oekraïners en Russen in opvanglocaties voor oorlogsvluchtelingen: ‘Dit is het eten van thuis’

Julia Bonsema-Koz maakt de bekende bietensoep. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Er was een tijd’, zegt de 40-jarige Julia Bonsema-Koz, ‘vóór 2014, dat het grootste meningsverschil tussen Oekraïners en Russen ging over de manier waarop borsjtsj moet worden gekookt. Met of zonder knoflook, wel of geen varkensspek, en wit of donkerbruin brood. Ik wou dat die tijd weer terug was.’

Ze staat een enorme hoeveelheid van die beroemde bietensoep te koken in de keuken van haar Nederlandse schoonmoeder op een etagewoning in Amsterdam-West. De pan vleesbouillon die ze de vorige avond heeft gemaakt, bevat minstens 10 liter. Nu worden de uien, wortels en bieten gesneden. Zoontje Klaas van 4 vraagt bijna geroutineerd of hij kan helpen. Bonsema-Koz hoort bij de groeiende groep Russisch-Oekraïense vrijwilligers die koken voor de oorlogsvluchtelingen in Amsterdamse hostels en andere opvanglocaties.

Een eeuwenoud familierecept heeft ze niet. Ze at gewoon de borsjtsj die ze als kind thuis in Rusland bij haar moeder kreeg. Pas later, toen ze in Odessa werkte als assistent van filmregisseur Kira Muratova, leerde ze de merites kennen van de Oekraïense borsjtsj. Die is verfijnder, zegt ze. De ui, biet en wortel worden apart gebakken om ze meer smaak te geven, op het laatst wordt nog wat fijngehakte of geperste knoflook toegevoegd. ‘Oekraïne en Georgië zijn veel meer culinair ingesteld. Smaak is daar belangrijker, eten is niet alleen om je maag te vullen.’

Vorm van verbinding

Wat eerst nog een goedmoedig twistpunt was over de oorsprong van de soep, kreeg in 2019 een politieke lading, toen de Russische overheid in een tweet borsjtsj ‘een van Ruslands beroemdste en meest geliefde recepten’ noemde en een ‘symbool van de traditionele keuken’. De Oekraïense reacties waren bitter: ‘Alsof het inpikken van de Krim niet genoeg was, moeten jullie nu ook nog de borsjtsj van Oekraïne stelen.’

Voor de Oekraïners en Russen in Amsterdam is de soep geen splijtzwam, maar een tastbare vorm van verbinding. Met de komst van de vele vluchtelingen werd ook duidelijk hoe de Nederlandse eetgewoonten verschillen van de Oost-Europese. ‘Hebben jullie warm eten, hebben jullie soep?’, was de meest gehoorde vraag van net gearriveerde Oekraïners. Want twee broodmaaltijden en maar één keer warm eten – en dan maaltijden als curry, rijst en stamppot – daar was hun lichaam niet op ingesteld. ‘Onze kinderen eten niet’, zeiden ouders ten einde raad.

Via Facebook, LinkedIn, Instagram en persoonlijke vriendenkringen zijn inderhaast kookgroepen opgetuigd met vrijwilligers die in hun eigen keukens maaltijden maken en die als lunch of avondeten naar de opvanglocaties brengen. ‘Wij kennen de cultuur, wij begrijpen wat voor eten ze gewend zijn en kunnen dat zonder problemen maken’, zegt Bonsema. Niet alleen maakt ze nu liters soep (bijvoorbeeld ook kippensoep met vermicelli), ze organiseerde een borsjtsj-benefietafhaal bij haar thuis voor #CookForUkraine, een Brits initiatief waarbij geld dat onder meer met kookevenementen wordt opgehaald, aan Unicef wordt gedoneerd.

Inloopdag

Vandaag gaat het eten niet naar een opvanglocatie, maar naar buurthuis De Aker in Amsterdam-Osdorp. Hier is het Marina Godovalova-Lubberding, afkomstig uit Dnipro, die met haar man Erwin voor de tweede zaterdag een inloopdag voor Oekraïense vluchtelingen organiseert, met dank aan de beheerder van het gebouw en subsidie van de gemeente.

Als Bonsema stipt om 12 uur met haar soep binnenloopt, gaan de kinderen met hun ouders net het theaterzaaltje binnen waar Christina Boukova, die ruim twintig jaar geleden vanuit Odessa in Edam neerstreek, hen met haar Poppentheater Koekla meeneemt in de avonturen van Molletje. Op de deur hangt het dagprogramma in cyrillisch schrift: Nederlandse les, les in business Engels, elk uur uitleg over werk in Nederland en andere kwesties. Van 13.00 tot 14.00 uur omgang met stress. En er is doorlopend gratis warm eten.

In buurthuis De Aker komen Oekraïners naar een inloopdag om ervaringen uit te wisselen en samen te eten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het buurthuis beschikt over een professionele keuken en behalve de pannen van Bonsema staan er nog minstens drie pannen formaat weeshuis met borsjtsj, plus twee pannen met kasha (boekweitpap), een met zharkoye ( stoofpot met kip en aardappel), grote schalen met gevulde pannenkoekjes en een royale bak salade. ‘Voor ongeveer 120 personen’, schat Daria Kremenskaia uit Rotterdam. Met vier meiden heeft ze gisteren even flink doorgestampt. ‘Dit is het eten van thuis’, zegt ze. ‘We zijn opgevoed met soep, mijn kinderen aten ook minstens twee keer per week bietensoep. Bij het ontbijt al, ’s ochtends om 7 uur. Het is warm, voedzaam, niet te moeilijk en goed voor de stoelgang.’

Aan een van de tafels zit Zlata van 9 jaar lekker te eten van haar soep. ‘Het smaakt zoals die van mama’, zegt ze tevreden. En dat is dus precies waar het om gaat, vinden Bonsema en de andere vrijwilligers.

‘Moet je je voorstellen dat je op een ijskoude winterdag bijna bevroren thuiskomt en je moeder heeft een pan dampende borsjtsj klaarstaan. Dat is een gevoel van warmte, geborgenheid, familie, verbinding met je jeugd, bescherming, veiligheid. Het is geen restauranteten, hoewel je op elke straathoek in Odessa borsjtsj kunt eten. Maar het is moedereten. Het is eten dat je het gevoel geeft dat er iemand is die om je geeft.’ Zelfs als je leven net kapotgeschoten is en je met een enkele rugzak in een totaal vreemd land opnieuw moet beginnen.